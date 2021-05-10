Двом посадовцям «Львівгазу» повідомили про підозру у хабарництві.

 

Двом посадовцям «Львівгазу» повідомили про підозру у хабарництві за матеріалами Служби безпеки України у Львівській області. Їх підозрюють у вимаганні хабарів із місцевих підприємців та населення, повідомила пресслужба управління СБУ у Львівській області.

 

 

За даними слідства, вони умисно звинувачували абонентів – і побутових споживачів, і підприємців – у нелегальному використанні газу й вимагали за це хабарі.

 

«Посадовці "гарантували" не реагувати на штучно виявлені факти порушення під час експлуатації газового обладнання та несанкціонованого втручання у розподільчу мережу газопроводу», – йдеться у повідомленні.

 

У березні одного з учасників злочинної схеми під час отримання хабаря у розмірі 130 тисяч гривень.

 

«Посадовець приходив у ресторан чи додому до мешканців. Писав у факті огляду порушення, якого насправді не було, і казав, щоб йому заплатили. У іншому випадку міг бути штраф, який значно перевищує суму хабаря», – прокоментувала речниця СБУ Роксолана Яворська.

 

Тоді голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький поділився подбробицями розслідування. Зокрема, він повідомив, що у зловживаннях підозрюють працівників відділу економічної безпеки «Львівгазу».

 

«Також оперативні співробітники СБУ та прокурори встановили, що отримані кошти від протизаконних дій частково спрямовувались на фінансування політичної діяльності на Львівщині однієї "суперпатріотичної" партії та "ОПЗЖ"», – повідомив голова Львівської ОДА.

 

Наразі СБУ не розголошує посад обох чоловіків. Зараз їх підозрюють за ч.4 ст.368-3 (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України.

 

Фото www.facebook.com/ssu.lviv

 

Затриманому на хабарі посадовцю підозру оголосили одразу. Йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Другому фігуранту оголосили підозру 5 травня.

 

У разі доведення вини максимальне покарання передбачає позбавлення волі від трьох до семи років, з позбавленням права обіймати певні посади на термін до трьох років із конфіскацією майна.

 

Слідство триває. Правоохоронці встановили причетність до злочинної схеми ще одного посадовця підприємства.

 

Речник «Львівгазу» Петро Лукіянчук заявив, що дії викритих зловмисників суперечать кодексу корпоративної етики компанії. «Львівгаз» засуджує прояви корупції та співпрацює у справі з правоохоронцями.

10.05.2021

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