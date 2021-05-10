Галицькі хроніки COVID-19: 10 травня.

Станом на 09:00 10 травня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 284 113 хворих на сovid-19. За минулу добу – 375 нових випадків: 50 – на Івано-Франківщині (проведено 290 ПЛР-тестів), 217 – на Львівщині (проведено 803 ПЛР-тести) та 108 – на Тернопіллі (проведено 313 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано 13 летальних випадків: восьмеро людей померло на Тернопільщині, четверо – на Львівщині, одна – на Івано-Франківщині.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,28%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
10 травня (09:00): 67 506 випадків, 108 нових
Тернопіль – 22 особи
Бережанський район – 1 особа
Борщівський район – 6 осіб
Бучацький район – 6 осіб
Гусятинський район – 8 осіб
Заліщицький район – 7 осіб
Збаразький район – 6 осіб
Зборівський район – 5 осіб
Кременецький район – 2 особи
Козівський район – 2 особи
Лановецький район – 5 осіб
Підволочиський район – 2 особи
Підгаєцький район – 1 особа
Теребовлянський район – 9 осіб
Тернопільський район – 11 осіб
Чортківський район – 9 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
10 травня (09:00): 131 860 випадків, 217 нових
Львів – 108 осіб
Бродівський район – 2 особи
Городоцький район – 14 осіб
Дрогобицький район – 31 особа
Жидачівський район – 3 особи
Золочівський район – 15 осіб
Кам'янко-Бузький район – 3 особи
Мостиський район – 9 осіб
Перемишлянський район – 8 осіб
Пустомитівський район – 1 особа
Самбірський район – 7 осіб
Сколівський район – 2 особи
Сокальський район – 13 осіб
Стрийський район – 1 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
10 травня (09:00): 84 639 випадків, 50 нових
Івано-Франківськ – 4 особи
Тисменицький район – 2 особи
Надвірнянський район – 2 особи
Калуський район – 4 особи
Галицький район – 10 осіб
Коломийський район – 7 осіб
Рожнятівський район – 13 осіб
Богородчанський район – 3 особи
Рогатинський район – 5 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 10 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.10.05.2021