Галицькі хроніки COVID-19: 10 травня.

Станом на 09:00 10 травня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 284 113 хворих на сovid-19. За минулу добу – 375 нових випадків: 50 – на Івано-Франківщині (проведено 290 ПЛР-тестів), 217 – на Львівщині (проведено 803 ПЛР-тести) та 108 – на Тернопіллі (проведено 313 ПЛР-тестів).

За минулу добу зафіксовано 13 летальних випадків: восьмеро людей померло на Тернопільщині, четверо – на Львівщині, одна – на Івано-Франківщині.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,28%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

10 травня (09:00): 67 506 випадків, 108 нових

Тернопіль – 22 особи

Бережанський район – 1 особа

Борщівський район – 6 осіб

Бучацький район – 6 осіб

Гусятинський район – 8 осіб

Заліщицький район – 7 осіб

Збаразький район – 6 осіб

Зборівський район – 5 осіб

Кременецький район – 2 особи

Козівський район – 2 особи

Лановецький район – 5 осіб

Підволочиський район – 2 особи

Підгаєцький район – 1 особа

Теребовлянський район – 9 осіб

Тернопільський район – 11 осіб

Чортківський район – 9 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

10 травня (09:00): 131 860 випадків, 217 нових

Львів – 108 осіб

Бродівський район – 2 особи

Городоцький район – 14 осіб

Дрогобицький район – 31 особа

Жидачівський район – 3 особи

Золочівський район – 15 осіб

Кам'янко-Бузький район – 3 особи

Мостиський район – 9 осіб

Перемишлянський район – 8 осіб

Пустомитівський район – 1 особа

Самбірський район – 7 осіб

Сколівський район – 2 особи

Сокальський район – 13 осіб

Стрийський район – 1 особа

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

10 травня (09:00): 84 639 випадків, 50 нових

Івано-Франківськ – 4 особи

Тисменицький район – 2 особи

Надвірнянський район – 2 особи

Калуський район – 4 особи

Галицький район – 10 осіб

Коломийський район – 7 осіб

Рожнятівський район – 13 осіб

Богородчанський район – 3 особи

Рогатинський район – 5 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 10 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.