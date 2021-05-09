Галицькі хроніки COVID-19: 9 травня.

Станом на 09:00 9 травня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 283 738 хворих на сovid-19. За минулу добу – 639 нових випадків: 83 – на Івано-Франківщині (проведено 600 ПЛР-тестів), 329 – на Львівщині (проведено 693 ПЛР-тести) та 227 – на Тернопіллі (проведено 959 ПЛР-тестів).

За минулу добу зафіксовано 13 летальних випадків: четверо людей померло на Тернопільщині, шестеро – на Львівщині, троє – на Івано-Франківщині.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,28%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

9 травня (09:00): 67 506 випадків, 227 нових

Тернопіль – 80 осіб

Бережанський район – 3 особи

Борщівський район – 13 осіб

Бучацький район – 10 осіб

Гусятинський раон – 3 особи

Заліщицький район – 4 особи

Збаразький район – 3 особи

Зборівський район – 8 осіб

Кременецький район – 8 осіб

Монастириський район – 1 особа

Лановецький район – 14 осіб

Підгаєцький район – 1 особа

Підволочиський район – 6 осіб

Теребовлянський район – 7 осіб

Тернопільський район – 22 особи

Чортківський район – 24 особи

Шумський район – 5 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

9 травня (09:00): 131 643 випадки, 329 нових

Львів – 205 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

9 травня (09:00): 84 589 випадків, 83 нових

Івано-Франківськ – 29 осіб

Тисменицький район – 9 осіб

Надвірнянський район – 5 осіб

Косівський район – 7 осіб

Калуський район – 7 осіб

Долинський район – 14 осіб

Тлумацький район – 5 осіб

Галицький район – 2 особи

Коломийський район – 3 особи

Богородчанський район – 2 особи

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 9 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.