Галицькі хроніки COVID-19: 9 травня.

Станом на 09:00 9 травня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 283 738 хворих на сovid-19. За минулу добу – 639 нових випадків: 83 – на Івано-Франківщині (проведено 600 ПЛР-тестів), 329 – на Львівщині (проведено 693 ПЛР-тести) та 227 – на Тернопіллі (проведено 959 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано 13 летальних випадків: четверо людей померло на Тернопільщині, шестеро – на Львівщині, троє – на Івано-Франківщині.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,28%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
9 травня (09:00): 67 506 випадків, 227 нових
Тернопіль – 80 осіб
Бережанський район – 3 особи
Борщівський район – 13 осіб
Бучацький район – 10 осіб
Гусятинський раон – 3 особи
Заліщицький район – 4 особи
Збаразький район – 3 особи
Зборівський район – 8 осіб
Кременецький район – 8 осіб
Монастириський район – 1 особа
Лановецький район – 14 осіб
Підгаєцький район – 1 особа
Підволочиський район – 6 осіб
Теребовлянський район – 7 осіб
Тернопільський район – 22 особи
Чортківський район – 24 особи
Шумський район – 5 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
9 травня (09:00): 131 643 випадки, 329 нових
Львів – 205 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
9 травня (09:00): 84 589 випадків, 83 нових
Івано-Франківськ – 29 осіб
Тисменицький район – 9 осіб
Надвірнянський район – 5 осіб
Косівський район – 7 осіб
Калуський район – 7 осіб
Долинський район – 14 осіб
Тлумацький район – 5 осіб
Галицький район – 2 особи
Коломийський район – 3 особи
Богородчанський район – 2 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 9 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
09.05.2021