ЄУ наразі не оновлюватиме контракт з AstraZeneca.

Єврокомісія в квітні запустила судовий позов проти компанії за невиконання контракту на передзамовлення вакцини.

Єврокомісія ухвалила рішення не оновлювати контракт на поставки вакцини від коронавіруса компанії AstraZeneca на друге півріччя 2021 року. Про це повідомило в неділю, дев’ятого травня видання Frankfurter Allgemeine Zeitung з покликом на єврокомісара з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретона (Thierry Breton).

«Ми не пролонґували контракт на червень. Ми спостерігатимемо, як ситуація розвиватиметься далі – зазначив Бретон. Водночас він зауважив, що це рішення не стосується якості вакцини. «Єврокомісія вважає препарат AstraZeneca дуже хорошою вакциною», – запевнив єврокомісар.

Єврокомісія запустила в квітні судовий позов проти цієї компанії за невиконання контракту на передзамовлення вакцини. У першому кварталі замість передбачених за контрактом 120 мільйонів доз компанія поставила лише близько 40 мільйонів. Це призвело до зриву термінів кампанії вакцинації в декількох країнах-членах Європейської Унії в перші місяці цього року.

Паралельно було зафіксовано кілька випадків тромбозу після вакцинації, в тому числі з летальним результатом, що призвело до призупинення застосування цього препарату в деяких країнах світу. Це питання вивчав регулятор ЄУ – Європейська аґенція лікарських засобів (EMA). EMA оголосила, що небезпечні побічні ефекти «носять надзвичайно рідкісний характер», а «позитивний ефект від широкого застосування цієї вакцини значно перевершує ризики». І рекомендувала продовжити використання препарату AstraZeneca в Євроунії.

Шведсько-британська компанія AstraZeneca стала першою з шести західних фармацевтичних фірм, у яких Єврокомісія попередньо замовила вакцини від коронавіруса. Контракт з цією компанією на 400 млн доз був підписаний в серпні 2020 року, задовго до виходу вакцини на ринок. Єврокомісія внесла передоплату на суму € 336 млн.