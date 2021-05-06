У Німеччині канцлерський термін можуть обмежити двома каденціями.

Принаймні таку пропозицію висловило кілька парламентських партій.

Керівник парламентської групи баварського Християнсько-соціального союзу (ХСС) в Бундестазі Штефан Мюллер (Stefan Müller) вважає, що повноваження канцлера Німеччини необхідно обмежити двома леґіслатурними каденціями. Таку думку політик висловив в опублікованому в четвер, шостого травня, інтерв'ю газеті Die Welt.

«Вони (обмеження, – Z) змушуватимуть партії постійно оновлюватися і залишатися інноваційними», – зазначив Мюллер. При цьому він виступив за збільшення до п'яти років терміну перебування при владі керівника федерального уряду. Це, на його думку, дасть кабміну більше часу, щоб «вживати рішучих заходів і втілювати їх в життя». Крім того, цей крок дозволить забезпечити стабільність в політичній діяльності.

Минулого тижня співголова партії «Союз-90/Зелені» Анналєна Бербок (Annalena Baerbock), яка була обрана кандидатом у бундесканцлери ФРН від партії на майбутніх виборах до Бундестаґу, запропонувала обговорити питання обмеження терміну перебування на посаді глави уряду Німеччини. На її думку, слід також розглянути подовження періоду повноважень депутатів парламенту. «Все разом це може надати новий імпульс розвитку країни», – вважає співголова «зелених».

Водночас представниця прихильної до Кремля Лівої партії Сюзанна Генніґ-Веллсов (Susanne Hennig-Wellsow) впевнена, що обмеження кількості канцлерських каденцій та подовження терміну між виборами «не сприятиме демократії», і висловилася проти такої ініціативи. «Можливість рідше голосувати означатиме, що у людей з'явиться менше шансів впливати на політику. Це суперечить тому, що потрібно нашому суспільству», – заявила вона.

У Німеччині термін повноважень бундесканцлера не обмежений за часом. Чинна голова уряду Анґела Меркель безперервно керує кабінетом з листопада 2005 року. Довше на цій посаді (16 років – з 1 жовтня 1982 року до 26 жовтня 1998 року) перебував лише «канцлер німецької єдності» Гельмут Коль.