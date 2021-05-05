Ділянку дороги між Львовом і Рогатином відремонтують за 485 мільйонів гривень.

 

Аварійну ділянку дороги між Львовом і Рогатином протяжністю 29,6 км відремонтують за 484 мільйони 900 тисяч гривень. Поточний середній ремонт дороги державного значення Т-14-17 Куровичі – Рогатин у Львівській області виконуватиме азербайджанська компанія AzVirt MMC, йдеться у системі Prozorro.

 

Фото https://ukravtodor.gov.ua

 

Згідно з технічним завданням, підрядник має провести поточний ремонт траси Т-14-17 Куровичі – Рогатин. Протяжність ремонтованої ділянки становить 29,6 км. Йдеться про частину дороги від Куровичів до межі Львівщини з Івано-Франківською областю в Дусанові.

 

Служба автодоріг Львівщини підписала договір на ремонт дороги із компанією «Азвірт» 30 березня. Середня вартість реконструкції одного кілометра становитиме 16 мільйонів 400 тисяч гривень.

 

Контрактом передбачена гарантія на експлуатацію об’єкта. Зокрема, що дорожня основа перебуватиме в якісному стані щонайменше 10 років, асфальтне покриття – п’ять років, а мости – впродовж восьми років. Ремонт дороги мають завершити до кінця 2021 року.

 

Фото https://zaxid.net

 

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, компанія AzVirt MMC зареєстрована у Баку (Азербайджан) і належить Ельнуру та Камілю Алієву Алі Огли й німцям Вальтеру Закарісу і Мартіну Манфреду.

 

Автошлях Куровичі – Рогатин з’єднує Львівську та Івано-Франківську області. Додамо, за даними видання «Наші гроші. Львів», частину, яка пролягає на території Івано-Франківської області, ремонтували у 2018-2019 роках. Тоді підряди отримало ТОВ «ПБС», а ремонт близько 15 кілометрів сумарно обійшовся у 206 мільйонів гривень.

05.05.2021

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