Витратили енергію з мирною метою

Поки глобальне потепління бореться з дуже весняною погодою, люди малюють яйця, повідомляють одне одного про воскресіння і взнають таке, що краще не знати. Огляд подій тижня в Україні.

Наміри тижня

Нав’язлива ідея Володимира Зеленського зустрітися з прем’єр-міністром РФ часів Єльцина і Медвєдєва, який зараз виконує функцію тамтешнього президента, колись стане темою для роздумувань психологів. Поки що можливість перемовин своєрідно обговорюють на найвищих рівня.

Спочатку Володимир Олександрович повідомив про своє пересування в просторі: «Я щомісяця там буваю. Пане Путін! Я готовий піти ще далі та запропонувати вам зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де триває війна». У власних виступах Зеленський любить слово «далі», тому експлуатує його часто. «Мають бути виконані домовленості, досягнуті взимку 2019-го, коли країни – учасниці війни та країни, що допомагають з її закінченням, сиділи й говорили за одним столом. Обов’язково має бути припинено вогонь. Бо як інакше можна рухатися далі?» – задав риторичне питання Президент України.

З ним до бесіди вступив прес-секретар президента РФ Дмітрій Пєсков. «Такий діалог може стосуватися лише проблематики двосторонніх відносин... Чесно кажучи, якщо ми правильно зрозуміли, Президент України говорив саме про те, що Донбас треба обговорювати і для цього потрібна зустріч... Тому в будь-якому випадку має бути прояснено ще багато деталей», – заявив кремлівський клерк, з чого можна зробити висновки, що «деталі» будуть «прояснювати» дуже довго, а Зеленський у телеефірі ще чималий час казатиме «я готовий піти ще далі».

Паливо тижня

Трохи обридла історія про призначення Юрія Вітренка міністром палива і енергетики раптово закінчилася призначенням Юрія Вітренка головою правління НАК «Нафтогаз України». Попередньо зробити відповідну позначку у трудовій книжці попросили тепер вже колишнього шефа цієї акціонерної компанії і так само колишнього приятеля Вітренка Андрія Коболєва. На виході двічі екс пообіцяв «не влаштовувати цирк», але анонсував судовий позов щодо принаймні власного звільнення з «Нафтогазу». Крім того, завдяки відставці Коболєва платники податків взнали, що структура, донедавна ним очолювана, за результатами минулого року зазнала збитків у розмірі 19 мільярдів гривень.

Після космічних цифр ті самі платники податків отримали інформацію про існування в Києві ще одного львів’янина. Міністром енергетики став кандидат юридичних наук та "Заслужений юрист України" Герман Галущенко. Свого часу випускник університету імені Франка обіймав посаду директора з правового забезпечення НАЕК "Енергоатом", потім там же був віце-президентом. У біографії Галущенка є робота у львівській прокуратурі, міністерстві закордонних справ і в адміністрації президентів Кучми та Ющенка. В Раді Європи Герман Валерійович представляв Україну у комітеті з боротьби із корупцією. З такою різнобарвною кредитною історією з цим персонажем буде так само не сумно, як з Вітренком і Коболєвим.

Тариф тижня

Вже у Верховній Раді, де Галущенко дякував тим, хто за нього проголосував (парламентарі, за словами лідера фракції «Слуга народу» Давида Арахамії, тиснули на кнопки з подачі Офісу Президента), міністр-неофіт повідомив, що тарифи на газ та електрику для незабезпечених громадян будуть знижуватися ринковим, а не адміністративним способом.

Яким чином то реалізуватиметься, знає тільки сам Галущенко, а поки що він констатує: «Сьогодні вітчизняна енергетика перебуває в дуже важкому становищі. Величезні борги, диспропорції на ринку електроенергії, незавершеність інтеграції енергосистем з ЄС, висока енергоємність українських промислових підприємств, коливання цін на газ взимку, тіньовий ринок паливно-мастильних матеріалів, багаторічні проблеми вугільної галузі».

Посполитих має втішити інформація від теперішнього шефа міністра енергетики. Денис Шмигаль заявив, що «ціна для людей на електроенергію залишається без змін – 1,68 гривень за кіловат-годину». Тому мусимо бути людьми, бо такий тариф урядом запланований тільки до 30-го червня, а далі, як карта ляже.



Комедія тижня

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