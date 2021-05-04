Зеленський сказав, що СРСР мав "плюси", і висловив Євроунії зауваження.

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що українцям важко дається процес державотворення: довіра українців до законів є скептичною, оскільки наша земля тривалий час була частиною різних імперій і ті закони хтось писав замість українців.

Про це Зеленський заявив у Варшаві під час дискусії президентів Польщі, Естонії, Латвії, Литви та України щодо майбутнього європейської політики. Президентські дебати були приурочені 230-річчю ухвалення першої Конституції Речі Посполитої. До певної міри, ця конституція і була тим законом, який "писали замість українців".

"Українці завжди виборювали незалежність, свою націю і свою країну. Завжди хтось писав для України закони, ми були частиною тієї чи іншої імперії, і тому довіра до законності, до права в принципі, до міжнародних законів – довіра достатньо скептична в українців, тому що хтось завжди писав для України закони", – сказав Зеленський, згідно з повідомленням "Укрінформу".

Президент зазначив, що першу українську Конституцію написав Пилип Орлик ще у XVIII сторіччі, але проголошено Основний закон тільки в 1996 році.

"Були дуже складні часи, радянські. Ми знову були частиною іншої країни. Я сам народився в Радянському Союзі, і хочу вам сказати, там були плюси, були мінуси, але ми розуміємо, що там не було у людей права на свободу слова, права вибору, приватної власності. І знову, у 1991 році, після розпаду Радянського Союзу, коли ми нарешті вибороли свою незалежність, також не було міцної довіри до закону через те, що деякі чиновники грабували країну", – сказав керівник держави.

Як підкреслив Зеленський, у 2014 році під час Революції Гідності, підтримуючи європейський курс, загинула сотня українських громадян, "які знов виборювали свою незалежність, знову виборювали той європейський курс, про який ми говоримо".

Зі слів Президента, щоб повернути довіру до законів як усередині країни, так і за кордоном, потрібно докласти багато сил і часу.

"Ми сьогодні впроваджуємо деякі важливі кроки, пакет законів про народовладдя. Нам треба "затягнути" наше суспільство в те, щоб українці були самі зацікавлені також брати участь – не раз на п'ять років, коли обирають Президента чи парламент, а щомісяця, щотижня мати можливість завдяки різного рівня референдумам впливати на країну, на її вибір, на економіку тощо", – сказав Зеленський.

Основна думка промови Зеленського – Європейська Унія мусить бачити Україну як рівноправного партнера.

"Я хочу подякувати. Зараз приділялося багато уваги Україні, і постійно партнери підтримують Україну, нашу територіальну цілісність, наш суверенітет. Я вам всім вдячний. Сьогодні це дуже важливо, коли анексована частина української території, наш півострів Крим, і коли у нас іде війна на сході. Це і є війна в Європі. Тут дуже важливо, щоб ми були разом", – сказав Зеленський.

Водночас він висловив і претензію: "Дійсно, мені здається, що країнам у Європейському Союзі треба зрозуміти: не треба запрошувати 20 років Україну в Європейський Союз – нас треба там бачити як рівноправного партнера, як партнера невід'ємного", – заявив Зеленський.

Він підкреслив, що Україна тільки зміцнить Євросоюз.

"Я вдячний вам за те, що ви підтримуєте Україну. Якщо українці навіть за це бажання віддали свої життя на майдані Незалежності, мені здається, це і є потужна країна, яка тільки зміцнить Європейський Союз. І вона це показує, вона воює на сході за свою незалежність, і воює не тільки заради незалежності України, а й за спокій на Європейському континенті", – заявив Зеленський.

Президент, зокрема, згірчений тим, що Євроунія не виконала обіцянки поділитися з Україною вакцинами проти ковіду.

“Скажу про те, що думаю у контексті рівноправності країн Європи: я не відчуваю цього особисто, в Україні немає відчуття солідарності [у питанні вакцинації]”, – заявив Зеленський.

Він констатував: в ЄС вакцинація розпочалася давно, але Україна не отримала від Спільноти допомоги. “Це неправильно, це суперечить європейським цінностям. Думаю, що це несправедливо”, – оцінив Зеленський.