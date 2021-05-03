Галицькі хроніки COVID-19: 3 травня.

Станом на 09:00 3 травня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 281 010 хворих на сovid-19. За минулу добу – 252 нових випадки: 38 – на Івано-Франківщині, 94 – на Львівщині та 120 – на Тернопіллі.
За минулу добу зафіксовано 17 летальних випадків: шестеро людей померло на Тернопільщині, одинадцять – на Львівщині.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,25%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
3 травня (09:00): 66 587 випадків, 120 нових
Тернопіль – 40 осіб
Бережанський район – 2 особи
Борщівський район – 5 осіб
Бучацький район – 11 осіб
Гусятинський район – 3 особи
Заліщицький район – 6 осіб
Збаразький район – 5 осіб
Зборівський район – 5 осіб
Козівський район – 2 особи
Кременецький район – 2 особи
Лановецький район – 5 осіб
Монастириський район – 4 особи
Підволочиський район – 5 осіб
Підгаєцький район – 1 особа
Теребовлянський район – 2 особи
Тернопільський район – 15 осіб
Чортківський район – 6 осіб
Шумський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
3 травня (09:00): 130 311 випадків, 94 нових
Львів – 69 осіб
Буський район – 6 осіб
Дрогобицький район – 5 осіб
Жидачівський район – 4 особи
Жовківський район – 1 особа
Перемишлянський район – 4 особи
Пустомитівський район – 2 особи
Самбірський район – 2 особи
Стрийський район – 1 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
3 травня (09:00): 84 112 випадків, 38 нових
Івано-Франківськ – 13 осіб
Тисменицький район – 1 особа
Косівський район – 6 осіб
Калуський район – 3 особи
Галицький район – 4 особи
Коломийський район – 5 осіб
Рожнятівський район – 1 особа
Городенківський район – 5 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 3 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
03.05.2021