Галицькі хроніки COVID-19: 3 травня.

Станом на 09:00 3 травня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 281 010 хворих на сovid-19. За минулу добу – 252 нових випадки: 38 – на Івано-Франківщині, 94 – на Львівщині та 120 – на Тернопіллі.

За минулу добу зафіксовано 17 летальних випадків: шестеро людей померло на Тернопільщині, одинадцять – на Львівщині.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,25%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

3 травня (09:00): 66 587 випадків, 120 нових

Тернопіль – 40 осіб

Бережанський район – 2 особи

Борщівський район – 5 осіб

Бучацький район – 11 осіб

Гусятинський район – 3 особи

Заліщицький район – 6 осіб

Збаразький район – 5 осіб

Зборівський район – 5 осіб

Козівський район – 2 особи

Кременецький район – 2 особи

Лановецький район – 5 осіб

Монастириський район – 4 особи

Підволочиський район – 5 осіб

Підгаєцький район – 1 особа

Теребовлянський район – 2 особи

Тернопільський район – 15 осіб

Чортківський район – 6 осіб

Шумський район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

3 травня (09:00): 130 311 випадків, 94 нових

Львів – 69 осіб

Буський район – 6 осіб

Дрогобицький район – 5 осіб

Жидачівський район – 4 особи

Жовківський район – 1 особа

Перемишлянський район – 4 особи

Пустомитівський район – 2 особи

Самбірський район – 2 особи

Стрийський район – 1 особа

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

3 травня (09:00): 84 112 випадків, 38 нових

Івано-Франківськ – 13 осіб

Тисменицький район – 1 особа

Косівський район – 6 осіб

Калуський район – 3 особи

Галицький район – 4 особи

Коломийський район – 5 осіб

Рожнятівський район – 1 особа

Городенківський район – 5 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 3 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.