Байден скасував Трампові проекти з будівництва муру на кордоні з Мексикою.

Невикористані гроші з них тепере будуть перескеровані, зокрема, на екологію, освіту тощо.

 

 

Президент США Джо Байден скасував проекти з будівництва муру на американсько-мексиканському кордоні. Про це повідомив телеканал ABC News з покликом на заяву речника Пентаґону Джамала Брауна (Jamal Brown). Кошти, які залучалися до цього проекту, були спершу призначені на підвищення обороноздатності країни. Тепер же частину з них буде спрямовано на боротьбу з екологічними збитками від будівництва муру.

 

Нагадаємо, що попередній президент США Дональд Трамп два роки тому запровадив режим надзвичайного стану на кордоні з Мексикою, що дозволило йому перескерувати кошти з фондів Пентаґону на спорудження муру. Це сталося після того як Конґрес відмовився фінансувати в повному обсязі будівництво огорожі. У лютому Байден скасував введений його попередником режим надзвичайного стану.

 

«Відповідно до постанови президента більше не будуть перескеруватися кошти з інших цілей на будівництво муру. Сьогодні Міністерство оборони почне скасовувати всі проекти з будівництва муру, в яких використовувалися перескеровані кошти, і зробить кроки щодо повернення решти незатребуваних коштів на військове будівництво до їхнього цільового призначення відповідно до законодавства», – зазначив Браун.

 

При цьому в Пентаґоні зазначили, що кошти будуть повернуті на рахунки, з яких фінансуються «школи для дітей військовослужбовців, проекти військового будівництва за кордоном в країнах-партнерах», а також на рахунки Національної гвардії ЗС США. У Міністерстві працюють над тим, щоб встановити пріоритетність цих проектів.

 

При цьому частина невитраченої суми, виділеної раніше на будівництво муру, обсягом $ 1,4 млрд буде використана на усунення екологічної шкоди від його зведення. Наприклад, на створення дамб та на боротьбу з ерозією ґрунту на півдні США.

 

Нагадаємо, що Трамп щорічно просив у Конгресу з бюджету на будівництво стіни понад п’ять мільярдів доларів, однак законодавці надавали на це значно меншу суму. Розбіжності між президентом-республіканцем і демократичною більшістю в Конґресі щодо цього питання призвели навіть до припинення роботи уряду. Це сталося 22 грудня 2018 року, внаслідок чого держслужбовці пішли у вимушену відпустку на рекордні 35 днів.

01.05.2021

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