Амбасада США в Москві перестає видавати візи росіянам.

Причина – рішенням російської влади заборонити дипмісії наймати іноземних громадян.

Амбасада Сполучених Штатів в Москві з 12 травня скорочує обсяг консульських послуг. Вона продовжить лише екстрено обслуговувати громадян США і надавати дуже «обмежену кількість імміґраційних віз» в ситуаціях, пов'язаних зі закінченням терміну їх дії, а також з питаннями життя і смерті. Про це повідомила в п'ятницю, 30 квітня, пресслужбі дипмісії. Оформлення неімміґраційних віз для недипломатичних поїздок буде припинено.

Рішення пов'язане з тим, що 23 квітня уряд Росії оголосив про намір заборонити дипмісії США в Росії «наймати іноземних громадян для будь-якої роботи». У зв'язку з цим штат консульських працівників скорочується на 75 відсотків.

«Ми шкодуємо, що дії уряду Росії змусили нас скоротити наш штат співробітників консульства», – йдеться в повідомленні.

Амбасада в Москві не планує надавати в осяжному майбутньому стандартних нотаріальних послуг, консульських звітів про народження за кордоном, а також послуг зі заміни паспортів. Звернення американських громадян про видачу нового паспорта в екстрених ситуаціях будуть опрацьовуватися в індивідуальному порядку.

«Надання екстрених послуг громадянам США в Росії також може бути відкладено або скорочено через обмежені можливості персоналу виїжджати за межі Москви», – уточнили в прес-службі.

Громадянам США без подовжених віз наполегливо рекомендовано до 15 червня полишити межі Росії. «Амбасада в Москві не може відповісти на будь-які конкретні запитання, що стосуються російської посвідки на проживання або російських віз, оскільки цей процес повністю перебуває у віданні російського уряду», – зазначили в диппредставництві.