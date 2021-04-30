В Ізраїлі у тисняві на релігійному святі загинуло понад сорок людей.

Трагедія сталася під час сходження на гору Мерон на релігійному святі Лаг ба-Омер​.

В Ізраїлі внаслідок масової тисняви ​​під час релігійного свята Лаг ба-Омер загинуло щонайменше 44 людини, ще понад сто отримали травми. Десятки постраждалих перебувають у критичному стані. Про це повідомив 9 канал ізраїльського телебачення з покликом на інформацію рятувальних служб.

Трагедія сталася пізно ввечері в четвер, 29 квітня, під час сходження тисяч паломників, переважно ортодоксальних євреїв, на гору Мерон. Влада обмежила число учасників десятьма тисячами, проте, згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, на свято зібралося на порядок більше людей.

За словами очевидців, багатотисячна юрба спробувала спуститися з гори вузьким проходом. Кілька людей послизнулися і впали, штовхнувши на землю ще кілька десятків. Врешті виникла паніка, люди почали топтати один одного.

«Все сталося за мить. Люди просто почали падати, наступати один на одного. Це була катастрофа. Ніхто не думав, що таке може тут статися. Радість перетворилася на траур, а яскраве світло – на глибоку темряву», – сказав один з очевидців 9 телеканалу.

«На горі Мерон сталася важка катастрофа. Всі ми молимося про зцілення поранених. Я планую збільшити рятувальні сили, що діють у цьому районі», – прокоментував трагедію прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу.

Обставини події з'ясовують. Критики звинуватили поліцію в тому, що вона продовжувала пропускати паломників на і без того сильно переповнену ділянку гори. А після початку тисняви ​​правоохоронці недостатньо швидко відкрили виходи на інші боки гори.

Це був наймасовіший захід у країні з тих пір, як в Ізраїлі були скасовані карантинні обмеження.