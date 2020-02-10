У Тернополі загинули двоє працівників, які вночі копали траншеї


У Тернополі трагічно загинули двоє працівників підприємства РБК «Спецбудмонтаж» (м.Київ). Чоловіки вночі рили траншеї на вулиці Галицькій для прокладання теплотраси до однієї з новобудов Тернополя, коли стався зсув ґрунту.

 

 

Як повідомили в поліції Тернопільської області, повідомлення про нещасний випадок на будівництві вони отримали 8 лютого о 1:46. Прораб повідомив, що під час копання траншеї внаслідок зсуву ґрунту завалило землею двох робітників. Рятувальники витягнули чоловіків з-під завалів, але врятувати життя їм не вдалося. За даними поліції, загиблі – мешканці Одеської та Донецької областей. У Тернопільській міськраді кажуть, що один чоловік був з Донеччини, а інший - з Київщини.


У «Тернопільводоканалі» додали, що загиблі працювали на підприємстві РБК «Спецбудмонтаж» (м.Київ), яке мало укладений договір з КП «Тернопільводоканал» на заміну та санацію водопровідних і каналізаційних мереж. У водоканалі розповіли, що, за умовами контракту, підрядники не мали права працювати вночі, у вихідні та святкові дні. Роботи мали проводити лише вдень. Відповідно до чинного законодавства, за техніку безпеки та організацію виконання робіт на об’єкті несе відповідальність саме підрядна організація.

 

 

Правоохоронні органи та спеціалісти управління Держпраці України в Тернопільській області тепер проводять перевірку всіх обставин трагедії. Цей факт поліцейські внесли в ЄРДР відповідно до статті 272 ККУ (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).

 

10.02.2020

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