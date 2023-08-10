Четверо людей загинули, отруївшись газами від гнилої картоплі в пивниці.

У селі Повітно між Городком а Страдчем (за десять кілометрів від львівської кільцевої) 71-річний чоловік та його 67-річна жінка полізли в пивницю набирати картоплю і знепритомніли від смороду гнилої бульби. Їх кинулися рятувати два брати (45 та 52 роки), що жили по сусідству, і теж знепритомніли через вдихання небезпечних газів. Всі внаслідок отруєння загинули, повідомили  в ДСНС Львівщини.

 

 

Рятувальники, що вчора ввечері прибули на місце трагедії після виклику о 19:45, в засобах індивідуального захисту органів дихання винесли тіла загиблих, а також провели обстеження підвалу, першого та другого поверхів житлового будинку і стриху. В селі Повітно між Городком а Страдчем (за десять кілометрів від львівської кільцевої) 71-річний чоловік та його 67-річна жінка полізли в пивницю набирати картоплю і знепритомніли від смороду.

 

Така висока концентрація газів, ймовірно, могла виникнути через процес гниття картоплі, яка була в підвальному приміщенні. Під час розкладу органічних матеріалів, таких як картопля, виникають різні хімічні реакції, які можуть виділяти небезпечні гази. Остаточні причини загибелі встановить слідство.

 

10.08.2023

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