Галицькі хроніки COVID-19: 29 квітня.

Станом на 09:00 29 квітня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 278 574 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1163 нові випадки:184 – на Івано-Франківщині (проведено 857 ПЛР-тестів), 667 – на Львівщині (проведено 2944 ПЛР-тести) та 312 – на Тернопіллі (проведено 1500 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано 33 летальні випадки: восьмеро людей померло на Тернопільщині, 15 – на Львівщині та десятеро – на Івано-Франківщині.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,24%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
29 квітня (09:00): 65 810 випадків, 312 нових
Тернопіль – 94 особи
Бережанський район – 12 осіб
Борщівський район – 23 особи
Бучацький район – 11 осіб
Гусятинський район – 23 особи
Заліщицький район – 16 осіб
Збаразький район – 7 осіб
Зборівський район – 17 осіб
Козівський район – 12 осіб
Кременецький район – 17 осіб
Лановецький район – 1 особа
Монастириський район – 3 особи
Підволочиський район – 15 осіб
Підгаєцький район – 4 особи
Теребовлянський район – 14 осіб
Тернопільський район – 23 особи
Чортківський район – 14 осіб
Шумський район – 5 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
29 квітня (09:00): 128 998 випадків, 667 нових
Львів – 187 осіб
Бродівський район – 21 особа
Буський район – 17 осіб
Городоцький район – 14 особи
Дрогобицький район – 47 осіб
Жидачівський район – 12 особи
Жовківський район – 25 осіб
Золочівський район – 35 осіб
Кам'янко-Бузький район – 7 осіб
Миколаївський район – 24 особи
Мостиський район – 6 осіб
Перемишлянський район – 23 особи
Пустомитівський район – 28 осіб
Радехівський район – 23 особи
Самбірський район – 11 особа
Сколівський район – 5 осіб
Сокальський район – 76 осіб
Старосамбірський район – 11 особа
Стрийський район – 11 особа
Турківський район – 3 особи
Яворівський район – 81 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
29 квітня (09:00): 83 766 випадків, 184 нових
Івано-Франківськ – 50 осіб
Тисменицький район – 15 осіб
Надвірнянський район – 6 осіб
Снятинський район – 11 осіб
Косівський район – 3 особи
Калуський район – 10 осіб
Долинський район – 5 осіб
Тлумацький район – 2 особи
Галицький район – 8 осіб
Коломийський район – 25 осіб
Рожнятівський район – 4 особи
Богородчанський район – 8 осіб
Городенківський район – 16 осіб
Верховинський район – 3 особи
Рогатинський район – 18 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 28 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.29.04.2021