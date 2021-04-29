Галицькі хроніки COVID-19: 29 квітня.

Станом на 09:00 29 квітня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 278 574 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1163 нові випадки:184 – на Івано-Франківщині (проведено 857 ПЛР-тестів), 667 – на Львівщині (проведено 2944 ПЛР-тести) та 312 – на Тернопіллі (проведено 1500 ПЛР-тестів).

За минулу добу зафіксовано 33 летальні випадки: восьмеро людей померло на Тернопільщині, 15 – на Львівщині та десятеро – на Івано-Франківщині.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,24%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

29 квітня (09:00): 65 810 випадків, 312 нових

Тернопіль – 94 особи

Бережанський район – 12 осіб

Борщівський район – 23 особи

Бучацький район – 11 осіб

Гусятинський район – 23 особи

Заліщицький район – 16 осіб

Збаразький район – 7 осіб

Зборівський район – 17 осіб

Козівський район – 12 осіб

Кременецький район – 17 осіб

Лановецький район – 1 особа

Монастириський район – 3 особи

Підволочиський район – 15 осіб

Підгаєцький район – 4 особи

Теребовлянський район – 14 осіб

Тернопільський район – 23 особи

Чортківський район – 14 осіб

Шумський район – 5 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

29 квітня (09:00): 128 998 випадків, 667 нових

Львів – 187 осіб

Бродівський район – 21 особа

Буський район – 17 осіб

Городоцький район – 14 особи

Дрогобицький район – 47 осіб

Жидачівський район – 12 особи

Жовківський район – 25 осіб

Золочівський район – 35 осіб

Кам'янко-Бузький район – 7 осіб

Миколаївський район – 24 особи

Мостиський район – 6 осіб

Перемишлянський район – 23 особи

Пустомитівський район – 28 осіб

Радехівський район – 23 особи

Самбірський район – 11 особа

Сколівський район – 5 осіб

Сокальський район – 76 осіб

Старосамбірський район – 11 особа

Стрийський район – 11 особа

Турківський район – 3 особи

Яворівський район – 81 особа

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

29 квітня (09:00): 83 766 випадків, 184 нових

Івано-Франківськ – 50 осіб

Тисменицький район – 15 осіб

Надвірнянський район – 6 осіб

Снятинський район – 11 осіб

Косівський район – 3 особи

Калуський район – 10 осіб

Долинський район – 5 осіб

Тлумацький район – 2 особи

Галицький район – 8 осіб

Коломийський район – 25 осіб

Рожнятівський район – 4 особи

Богородчанський район – 8 осіб

Городенківський район – 16 осіб

Верховинський район – 3 особи

Рогатинський район – 18 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 28 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.