Група "Нафтогаз" назвала звільнення Коболєва наругою.

 

НАК "Нафтогаз Україна" вважає рішення про звільнення голови правління Андрія Коболєва "юридичною маніпуляцією". Компанія наголошує, що подання на призначення або звільнення голови правління належать до виключної компетенції наглядової ради.

 

 

Про це йдеться в заяві, оприлюдненою групою "Нафтогаз".

 

"Прийняте Кабінетом Міністрів України рішення є юридичною маніпуляцією. Звільнення наглядової ради на дві доби заради прийняття рішення про звільнення голови правління є наругою над засадничими принципами корпоративного управління державними підприємствами. Згідно зі статутом "Нафтогазу" та законом "Про акціонерні товариства", подання загальним зборам пропозицій щодо призначення або звільнення голови правління разом з відповідним рішенням наглядової ради належать до виключної компетенції наглядової ради та не можуть бути передані на рівень загальних зборів акціонерів. Спосіб, у який сьогодні була ухвалена серія рішень щодо органів управління Нафтогазу, демонструє повернення до практики ручного управління державними підприємствами", – йдеться у заяві.

 

"Нафтогаз" обурений висновками Кабміну з приводу незадовільності роботи компанії. 

 

"Незважаючи на кризу та нарощування боргів контрагентами через лазівки, створені державним регулюванням, компанія забезпечила 141 млрд грн надходжень до державного бюджету у 2020 році, що складає 13% доходів країни за минулий рік.  Крім того, на даний момент менеджмент забезпечив наявність ліквідності на рахунках компанії в еквіваленті 57 млрд грн. Таким чином, "Нафтогаз" – єдина державна компанія, яка все ще має міцний запас ліквідності. Безконтрольний доступ до цих коштів та їхнє нецільове використання ставлять під загрозу підготовку України до проходження наступної зими", – заявивли в НАК.


"Нафтогаз" вважає, що такі дії Кабміну "є сигналом всім державним підприємствам: робота в інтересах бюджету та народу України, а не в інтересах окремих політичних сил, буде каратися". "Крім того, це чіткий сигнал інвесторам у цінні папери українських емітентів: умови роботи державних підприємств України є непередбачуваними та можуть бути змінені в залежності від політичної доцільності", – додали у компанії.

 

29.04.2021

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