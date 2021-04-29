Президентка Молдови розпустила парламент і проголосила позачергові вибори.

Перед цим Конституційний суд скасував у країні режим надзвичайного стану.

Конституційний суд Молдови у середу, 28 квітня, оголосив неконституційною постанову парламенту про введення в країні надзвичайного стану у зв'язку з високим рівнем захворювань на COVID-19 і скасував її. Рішення є остаточним, оскарженню не підлягає, набуває чинності з дня прийняття. Вердикт суду дозволив президентці Маї Санду підписати указ про розпуск законодавчого органу і призначити дату дострокових виборів, чого не можна було зробити в період дії режиму надзвичайного стану.

Того ж дня ввечері Санду виступила зі заявою, у якій повідомила, що підписала указ про розпуск парламенту. «Влада перебуває в руках народу, влада перебуває у ваших руках. Впевнена, що наші громадяни виберуть правильний шлях до побудови розвиненої і демократичної держави, в якій люди житимуть у мирі та добробуті. Громадяни отримали право вирішувати своє майбутнє, а відповідальність за це майбутнє – на наших плечах», – наголосила президентка. Позачергові вибори призначено на 11 липня цього року. Про це повідомив інформаційний портал IPN.





«Після виборів ми призначимо відповідальний уряд, в основі якого буде стабільна більшість, і виправимо ситуацію в країні», – запевнила Санду. Її указ повинен поставити крапку в тривалій політичній кризі у країні, яка виникла через протистояння президентки, парламенту та Конституційного суду.

Коментуючи вердикт КС і президентський указ у своєму Telegram-каналі, лідер соціалістів, експрезидент країни Ігор Додон написав, що «скасовуючи режим надзвичайної ситуації через спірне рішення кишенькового Конституційного суду, Санду і її партія анулювали ухвалені раніше урядом численні ініціативи щодо підтримки населення і господарських аґентів».

Постанова про запровадження режиму надзвичайного стану була схвалена парламентом Молдови 31 березня. Її підтримали депутати-соціалісти разом із парламентарями з платформи Pentru Moldova («За Молдову»), куди входять народні обранці від партії «Шор» і кілька депутатів, які вийшли з фракції Демократичної партії. Режим НС мав би діяти з першого квітня до 30 травня. У цей період, згідно з молдовським законодавством, заборонено розпускати парламент і проводити передвиборчу кампанію. Депутати проєвропейських партій визнали це рішення політичним. Президентська партія «Дія і солідарність» оскаржила його в Конституційному суді.