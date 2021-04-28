Лавров вважає, що Україна не зацікавлена уникнути війни.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що Україна не зацікавлена уникнення війни, і запідозрив офіційний Київ у підготовці "різанини" на Донбасі.

Про це Лавров сказав в інтерв'ю російському пропаґандистові Дмитру Кисельову. Текст розмови опублікувало МЗС РФ.

"Якщо то залежить від нас і від ополченців, наскільки ми можемо розуміти їхні принципові підходи, то війни можна і треба уникнути. Якщо говорити за українську сторону, за сторону Президента України Володимира Зеленського, – я не беруся гадати. Тому що за зовнішніми ознаками головне для нього – це втриматися у владі. Він готовий платити будь-яку ціну, включаючи потурання неонацистам і ультрарадикалам, котрі продовжують оголошувати ополченців Донбасу терористами", – сказав Лавров.

Міністр закордонних справ Росії вважає, що мирний план Зеленського спрямований на вчинення "різанини" на Донбасі, а Захід це підтримує.

"На жаль, з боку Заходу тривають спроби всіляко переконати нас, що треба пом'якшити "мінські домовленості", змінити їхню послідовність. Зеленський каже, що вони йому не подобаються – а лише коли все буде навпаки, що спочатку вони візьмуть під повний контроль ці території, включно з кордоном із Росією, ну а там розберуться і з виборами, і з амністією, і з особливим статусом цих територій. Зрозуміло, що якби вони зробили це так, якби їм хтось дозволив зробити так, то там була би різанина", – сказав Лавров.

Голова МЗС РФ вважає, що західні країни мусять примусити Зеленського виконувати "мінські домовленості" так, як їх бачить Москва. Зокрема, Росія вимагає цілковитої і безумовної амністії бойовиків. "Звичайно, буде повна амністія. Не те, як її уявляли собі при Порошенку і при нинішньому режимі, а саме – подивляться, хто не вчиняв якихось злочинів, і їх амністуватимуть в індивідуальному порядку. Це чергове спотворення. "Мінські домовленості" передбачають повне амністування всіх, хто брав участь у бойових діях з обох боків, без жодного перехідного правосуддя, про котре зараз починають говорити наші західні колеги".