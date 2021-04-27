Індустріальним парком «Тернопіль» керуватиме комунальне підприємство.

На сесії Тернопільської міської ради у п’ятницю, 23 квітня, затвердили результати конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку «Тернопіль». Переможцем конкурсу стало комунальне підприємство «Підприємство матеріально-технічного забезпечення», повідомила пресслужба Тернопільської міськради.

Фото https://ternopilcity.gov.ua

«За результатами проведеної оцінки, учасник конкурсу – Комунальне підприємство «Підприємство матеріально-технічного забезпечення» Тернопільської міської ради визнається переможцем конкурсу, який відповідає встановленим кваліфікаційним вимогам та пропонує кращі умови створення і функціонування індустріального парку відповідно до умов конкурсу та концепції його створення, затвердженої рішенням Тернопільської міської ради від 08.08.2018 року №7/26/3 «Про створення індустріального парку «Тернопіль» та затвердження Концепції індустріального парку «Тернопіль», – зазначено у повідомленні.

Комунальне підприємство для участі у конкурсі розробило бізнес-план індустріального парку «Тернопіль», який відповідає концепції розвитку індустріального парку, визначив види діяльності, які будуть ключовими критеріями під час цільового пошуку майбутніх учасників індустріального парку, та провів розрахунок прогнозних показників функціонування ІП на період з 2022 по 2025 рік із врахуванням етапності залучення учасників та початку виробництва в 2022 році. Відповідно до бізнес-плану, станом на 2025 рік очікується, що територія індустріального парку буде абсолютно наповнена.

Метою створення індустріального парку «Тернопіль» є відновлення промислового потенціалу міста, впровадження технологій сучасного виробництва, створення високооплачуваних робочих місць.

«Це буде перший індустріальний парк, який буде створений не тільки в Тернополі, а й в Тернопільській області. Міська рада виділяє 15 гектарів землі, промислового призначення, де місто за рахунок коштів бюджету зробить всі необхідні роботи по підведенню комунікацій, по облаштуванню дороги (під'їзної частини). І ця земля в подальшому має бути передана безкоштовно в користування тим інвесторам, які збудують там нові сучасні виробництва із залученням і створенням нових робочих місць для тернополян», – зазначав міський голова Тернополя Сергій Надал під час представлення концепції індустріального парку.

Фото https://ternopilcity.gov.ua

Згідно з концепцією, у межах парку планується розвивати первинну та вторинну переробку сільгосппродукції, проводити дослідницьку діяльність та запустити сучасний ІТ-кластер. Загалом планується залучити до 140 мільйонів гривень інвестицій. Проєкт має дати щонайменше 1100 нових високооплачуваних робочих місць та збільшити обсяги виробництва на 20%. Очікується, що місто у перспективі буде отримувати у вигляді сплачених податків та орендних платежів близько 22 мільонів гривень щороку.

Фото https://ternopilcity.gov.ua

Проєкт також буде інноваційним та містити значну екологічну складову.

«Проєкт передбачає повторне використання відходів від виробництва учасниками індустріального парку. Використання технологій генерації теплової електроенергії з альтернативних видів палива та багато інших інновацій», – зазначив Сергій Надал.

Договір із переможцем конкурсу укладують упродовж 10 днів.