Бразилія відмовилася від «Спутника V».

Місцевий регулятор забракував російську вакцину через ризики, спричинені поважними дефектами препарату.

Бразильська національна аґенція санітарного нагляду (Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa) відхилила запит реґіональних урядів на імпорт російської вакцини «Спутник V». Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

Всі п’ятеро членів правління Anvisa одностайно ухвалили рішення відхилити запит на імпорт препарату. Перед голосуванням фармацевтичні фахівці вказали на «невід'ємні ризики» і «поважні дефекти» вакцини. Вони також відзначили брак інформації, яка гарантує безпеку, якість та ефективність «Спутника V».

Генеральна менеджерка з моніторингу здоров'я аґенції Ана Кароліна Морейра Маріно Араухо (Ana Carolina Moreira Marino Araujo) зазначила: «Беручи до уваги всю надану документацію, дані, отримані під час персональних перевірок, та інформацію від інших контролюючих органів, непозбувні ризики виявилися занадто великими».

Керівника відділу ліків та біопрепаратів Anvisa Ґуставо Мендеш (Gustavo Mendes) пояснив: «Вирішальною проблемою була наявність аденовірусу, який у російській вакцині не позбавлений можливості розмножуватися, що є поважним дефектом».

Росія вже встигла відреагувати на рішення бразильського регулятора. Виробник вакцини – російська фармацевтична компанія АТ «Р-Фарм» – заявив на своїй сторінці у Twitter, що відмова від імпорту та використання в країні вакцини «Спутник V», «на жаль, носить політичний характер і не має нічого спільного з доступом до інформації про вакцину або наукою».

Наразі в Бразилії схвалені заявки на застосування вакцин Coronavac, Covishield, Pfizer і Janssen.