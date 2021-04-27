Степанов заявив про вихід України із третьої хвилі епідемії.

 

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна розпочала поступовий вихід із третьої хвилі коронавірусної хвороби COVID-19.

 

Про це Степанов оголосив на своєму брифінґу у вівторок, передає аґенція УНІАН.

 

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"Сьогодні можна констатувати, що наша країна розпочала поступовий вихід із третьої хвилі коронавірусної хвороби", – заявив Степанов.

 

Згідно з даними МОЗ, минулого тижня на COVID-19 захворіло на 15 тисяч українців менше (77 тис.), ніж позаминулого (близько 92 тис.), а кількість госпіталізованих зменшилася на майже 3,4 тис. "Усі ці цифри говорять про те, що ситуація стабілізується. Ми дійсно пройшли цей надважкий період третьої хвилі", – прокоментував міністр.

 

З його слів, рівень захворюваності пішов на спад у всіх без винятку областях і в Києві, а рівень госпіталізації та завантаженості ліжок з киснем перевищує норми лише у Донецькій області (69%). "Решта областей демонструють стійку тенденцію до зменшення рівня госпіталізацій і завантаженості ліжок з киснем. Загальна кількість зайнятих ліжок в Україні становить 52%", – розповів Степанов.

 

Міністр упевнений, що до стабілізації ситуації призвели карантинні обмеження, запроваджені владою. "Ситуація, з одного боку, стабілізується, але ми не можемо розслаблятися – попереду тривалі вихідні… Я прошу громадян максимально утриматися від збільшення контактів, уникати скупчень, носити маски і дотримуватися особистої гігієни. За можливості відкладіть, будь ласка, ваші поїздки до друзів та родичів, святкуйте велике свято у вузькому родинному колі", – закликав очільник МОЗ.

 

27.04.2021

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