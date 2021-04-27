Велика Британія запровадила санкції ще проти 14 росіян.

Ці особи поповнили британський «список Магнітського».

 

   

Велика Британія внесла в понеділок, 26 квітня, до списку санкцій ще 14 російських громадян. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС з покликом на інформацію британського МЗС.

 

Санкції запроваджено на підставі британського аналога американського «закону Магнітського» про санкції та боротьбу з відмиванням грошей, ухваленого 2018 року, який набув чинності після Brexit. Всі активи фігурантів списку в Об’єднаному Королівстві будуть заморожені, також їм буде заборонений в'їзд до країни.

 

Санкції торкнуться росіян, які, на думку британської влади, причетні до розкрадання 230 мільйонів доларів із російського бюджету. Саме ці крадіжки й розслідував Сергій Магнітський – співробітник фонду Hermitage Capital, який загинув наприкінці 2009 року в російській в’язниці «Матросская тишина». Роком раніше його заарештували за звинуваченням у нібито ухиленні від сплати податків.

 

У список увійшли заступник керівника управління боротьби з податковими злочинами Артем Кузнєцов, ексслідчий Слідчого департаменту Павло Карпов, слідчі Станіслав Гордієвський і Олег Уржумцев, керівники податкових інспекцій в Москві Олена Хіміна, подружжя Ольга та Владлен Степанови, юристи Андрій Павлов і Юлія Майорова, гендиректор «Гранд-Актив» Олексій Шешеня, підприємці В'ячеслав Хлєбніков і Віктор Маркелов, а також співвласники «Универсального банка сбережений» Дмитро Клюєв і Геннадій Плаксін.

 

Окрім росіян до британського списку санкцій потрапило ще восьмеро осіб із Ґватемали, Гондурасу, Нікараґуа, Судану і ПАР.

27.04.2021

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