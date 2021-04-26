Довгі мацаки і короткі розуми

Вітчизняні міста та села відвідує і покидає карантин, дикі сусіди показують, що мають танки і саперні лопатки, цивілізованіші сусіди традиційно висловлюють занепокоєння. Геракліт був розумним чоловіком, але з його переконанням «все тече, все змінюється» можна посперечатися. Огляд подій тижня в Україні

Відведення тижня

Свої малозрозумілі рухи живої сили і техніки в окупованому Криму та на кордоні з Україною росіяни називали «раптовою перевіркою». Так само раптово пересування «зелених чоловічків» закінчилося, а їхній начальник, міністр оборони Шойгу заявив, що цілі навчань «були повністю досягнуті» й війська повернуться до місць постійної дислокації до 1 травня.

Президент Зеленський з полегшенням видихнув і написав у Twitter:

«Зменшення чисельності військ на нашому кордоні пропорційно знижує напругу. Україна завжди напоготові, але вітає будь-які кроки зі зменшення військової присутності й деескалації ситуації на Донбасі. Україна прагне миру. Дякую міжнародним партнерам за підтримку».

Стриманий оптимізм і віру у світле майбутнє розділили не всі «міжнародні партнери». Наприклад, представник міністерства оборони США Джон Кірбі вчергове звернувся до росіян, аби вони припинили провокації, поважали територіальний суверенітет України та сприяли стабільності уздовж кордону з Україною й у Криму. Крім того, американці пильнують, чи справді збройні сили РФ чинять так, як казав Шойгу, а з Пентагону на адресу Кремля бракувало тільки рідної для тамтешніх фельдфебелів фрази про бронепоїзд, який стоїть на запасній колії.

80 тисяч «ввічливих людей» виконали свої вправи на свіжому повітрі, підняли градус на міжнародній арені і тепер буцім вертаються у рідні казарми, Путін виступить на «кліматичному саміті», а його генерали підготуються до чергової «раптової перевірки».

«Слуги» тижня

Існує підозра, що позаминулого літа в Трускавці членам парламентської фракції «Слуги народу» читали секретний курс «Як віртуозно робити дурниці» – і Микола Тищенко з Євгенієм Шевченком отримали за його проходження найвищі оцінки.

Здавалося, що після скандалу зі своєрідним розумінням правил карантину у ресторані «Велюр» Тищенкові важко буде втнути щось пацаватіше, але немає меж досконалості – і Микола Миколайович це довів, відсвяткувавши день народження власної дружини з притаманною нуворишу-парвеню помпою і салютом. Нардепова половинка виявилася гідною свого чоловіка і в запрошеннях просила гостей, аби ті не публікували того ж дня фото і відео урочистостей і не «палили крапку», тобто не розповсюджувалися про місце дислокації сімейного сабантую. Тепер правоохоронці відкрили справу за ч.1 ст.325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь) Кримінального кодексу. Винуватцям загрожує штраф від 51 до 153 тисяч гривень, арешт до 6 місяців або обмеження чи позбавлення волі на строк до 3 років. Штраф не критичний, бо у «Велюрі» півтори сотні Вернадських – не найвищий прайс, а посадити вже майже легендарного Тищенка – то як повірити в те, що це остання бздура, яку він зробив у своєму житті.

Халепа від Шевченка виглядала у його поїздці до Мінська, де він втілив свою мрію і познайомився з Олександром Лукашенком. Білоруський «бацька» зізнався, що на нього і його родину готувався замах, але до того Євгеній Володимирович дотичності не має. До Шевченка так і не дійшло, що ручкатися з Григоровичем не комільфо, бо в порядні товариства Лукашенка вже давно не пускають.

Тепер решта «слуг» мусять вирівнювати ситуацію з екзальтованим сибаритом і неперебірливим бацькофілом. У фракції навіть говорили про можливе виключення «паршивих овець» зі своїх лав. Якщо таке станеться (фантастика у Верховній Раді – майже звична річ), то сильно переживати Тищенкові і Шевченкові не варто, позаяк обиралися вони по мажоритарці, тому ніхто депутатського мандату в них не забере. А значить нові дурощі вони коїтимуть у старому статусі.





Генпрокурорка тижня

За допомогою депутатської теми нагадала про своє існування генеральна прокурорка Ірина Венедіктова. Виявляється, інститут зняття недоторканності в Україні існує і працює на належному рівні. В телеефірі охоронниця закону повідомила, що вже підписала п’ять підозр народним депутатам. Почала вона з карикатурного Іллі Киви, а другим був Петро Порошенко, якого Ірина Валентинівна з іронією назвала «героєм» і висловила сумніви щодо можливості притягнення Петра Олексійовича до відповідальності. Порошенко мав би перейнятися такою перспективою, бо так популяризувати його діяльність, як то роблять правоохоронці, не зміг би найкваліфікованіший іміджмейкер.

Ще одну перспективу Венедіктова бачить у справі Віктора Медведчука за фактом незаконного переміщення нафтопродуктів через кордон поза митним кордоном. У позбавленого телеканалів кума Путіна і так клопотів вистачає, а тут ще й прокурорка псує апетит такими заявами:

«Слідство триває – і воно так само злагоджене і системне. Коли ми вийдемо на процесуальний документ, підписаний генеральним прокурором Венедиктовою? Дату я вам назвати не можу. Але ця робота ведеться. Кропітка робота, тому що все не так просто. Навіть правильне документування і процесуальне оформлення всього того, що потім буде представлено в суді, всього того, із чим буде ознайомлюватися сторона захисту, має бути бездоганно. Тому що будуть працювати на цих людей найкращі адвокатські компанії – і ми з вами це прекрасно розуміємо».

Поява Венедіктової на публіці урізноманітнила ефір, але залишила враження, що з тої муки хліба не буде, бо «правильне документування і процесуальне оформлення всього того» не є сильною стороною української Феміди.

Обшук тижня

Але зовсім беззубою вітчизняну Феміду назвати також не можна. Свої ікла, різці і моляри правоохоронна система продемонструвала, провівши обшуки в торговельному центрі Millenium. Ірина Венедіктова підписала чотири дозволи на обшуки – за кількістю розташованих у будівлі ТРЦ приймалень народних депутатів, близьких до Ігоря Коломойського: Ігоря Палиці, Максима Бужанського, Олександра Дубінського та Ольги Василевської-Смаглюк.

Після ознайомлення з приміщеннями в СБУ відзвітували:

«СБУ проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом продажу ПАТ "Центренерго" на різних сегментах ринку електроенергії, виробленої зазначеним державним підприємством за цінами, які на 20–30% нижче собівартості її виробництва. На переконання слідчих, це призвело до завдання збитків та розтрати майна ПАТ на суму майже 225 млн грн».

Цікавість, яка виникла у Служби до його сфер впливу, не сильно потурбувала самого олігарха – за словами Коломойського, про трус в Millenium’і він взнав від журналістів. Чи був вечірній візит службистів «капризом художника», чи Ігорю Валерійовичу реально хочуть ускладнити життя, стане відомо з редакційної політики телеканалів людини з трьома паспортами. Якщо «1+1» чи «2+2» видадуть чергові «розслідування» про корупціонерів, мародерів, диверсантів, дилетантів у СБУ, то, як казав один ведмідь, це «вжу-вжу» не просто так.