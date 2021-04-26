Зеленський хоче долучити до "нормандського формату" США, Канаду, Велику Британію.

Президент України Володимир Зеленський виступає за розширення складу учасників "нормандського формату" через приєднання США, Канади та Великої Британії.

Про це Зеленський сказав у інтерв'ю Finanсial Times.

Як зазначає видання, "Зеленський закликав до розширення "нормандської групи", заявивши, що не лише США мають перезавантажити угруповання, а що й Велика Британія та Канада також мають брати участь".

Український президент також закликав до перегляду "мінських угод" – "щоб покласти край війні на Донбасі".

"Наразі я беру участь у процесі, який був розроблений до мене. "Мінський процес" у цій ситуації має бути гнучкішим. Він має служити цілям сьогоднішнього дня, а не минулого", – цитує аґенція "Інтерфакс-Україна".

"Є два варіанти: ми можемо змінити "мінський формат", скоригувати його. Або ми можемо використовувати який-небудь інший формат. Швидкість має значення. Швидкість цього процесу має значення, тому що ми втрачаємо людей щодня", – додав Президент України.

Зеленський привітав домовленість про зустрічі президента Росії Володимира Путіна та президента США Джо Байдена. "Я впевнений, що вони не можуть вийти після зустрічі з порожніми руками, тому що якщо саміт відбудеться, буде якийсь результат, навіть невеликий", – сказав Зеленський.

Український Президент підтвердив, що хоче провести двосторонню зустріч із Путіним. Він додав, що "нас хвилює не місце проведення, а зміст". Втім Зеленський відкинув пропозицію Путіна провести спочатку переговори з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей. "Я не збираюся розмовляти з терористами, і на моєму місці це просто неможливо", – сказав керівник держави.