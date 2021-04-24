У Великій Британії розпалюється урядовий скандал.

Колишній «сірий кардинал» Бориса Джонсона видає компромат на свого експатрона.

Джонсон і Каммінґс

У Великій Британії розпалюється політичний скандал: колишній старший радник прем'єрміністра Домінік Каммінґс (Dominic Cummings), якого тамтешня преса називала «архітектором Brexit» і «сірим кардиналом» уряду, зненацька виступив з різкою критикою Бориса Джонсона. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

У своєму блозі, опублікованому в п'ятницю ввечері, 23 квітня, Каммінґс рішуче виступив проти колишнього боса. Він поставив під сумнів компетентність уряду, негативно оцінив дії влади в боротьбі з пандемією COVID-19. Окрім того, він розповів, що прем'єр пропонував неетичні або навіть незаконні, на його погляд, схеми фінансування ремонту власного помешкання.

Прес-секретар прем'єр-міністра відкинув звинувачення і заявив, що в уряді дотримуються всіх етичних норм і законів. А ремонт Джонсон оплатив з власної кишені.

Каммінґса вважають ключовим політтехнологом кампанії за вихід Британії з Європейської Унії. Йому приписували значний вплив на прем'єр-міністра аж до відставки з посади старшого радника в листопаді 2020 року.

«Каммінґс оголосив війну прем'єру» – з таким заголовком вийшли в суботу, 24 квітня, відразу кілька британських газет. За твердженням ЗМІ, це лише початок скандалу. Скоріш за все, Каммінґс почне оприлюднювати наступні, ще серйозніші, компромати на Джонсона.