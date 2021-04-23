Балтійські держави висилають російських дипломатів.

Таким чином Латвія, Литва та Естонія демонструють підтримку Чехії в дипломатичному протистоянні з Росією.

Едґарас Рінкевічс

У п’ятницю, 23 квітня, міністр закордонних справ Едґарас Рінкевічс (Edgars Rinkēvičs) ухвалив рішення оголосити одного дипломата посольства Російської Федерації особою non grata в Латвійській Республіці.

«На знак солідарності з нашими чеськими союзниками і через порушення Віденської конвенції Латвія ухвалила рішення про висилку російського дипломата. Латвія не потерпить підривної діяльності на своїй території, а також на території своїх партнерів і союзників», – написав глава латвійського зовнішньополітичного відомства в Twitter.

Як повідомляє МЗС Латвії, про відповідне рішення в п'ятницю був проінформований тимчасовий повірений у справах РФ в республіці Вадим Васільєв. «Латвія зацікавлена ​​у формуванні відносини з Росією, опираючись на взаємну повагу, міжнародне право та принципи Віденської конвенції про дипломатичні зв'язки. Утім дії Росії вже тривалий час свідчать про систематичні порушення цих принципів і про погіршення ситуації з безпекою», – стверджує латвійське зовнішньополітичне відомство.

МЗС Латвії також вказало, що таке рішення було ухвалене «на основі оцінки дій дипломата російського посольства і допущених ним порушень в Латвії». «Рішення також ухвалене на основі взаємних консультацій зі союзниками в рамках ЄУ і НАТО і на інформації, наданій компетентними органами Латвії», – підкреслило міністерство.

Як повідомив інформаційний портал Delfi з покликом на свої джерела, персоною non grata оголошено військового аташе посольства РФ Руслана Ушакова. В середині квітня МЗС Латвії висловило російській стороні протест в зв'язку з порушеннями з його боку правил епідеміологічної безпеки в зв'язку з пандемією.

Також і влада Литви вирішила вислати з країни двох російських дипломатів. Про це повідомив керівник МЗС республіки Ґабріелюс Ландсберґіс (Gabrielius Landsbergis). «До МЗС було викликано представника посольства Російської Федерації, якому вручена нота з оголошенням двох працівників посольства небажаними в Литві особами в зв'язку з діяльністю, несумісною з дипломатичним статусом», – йдеться в повідомленні литовського зовнішньополітичного відомства. Їм приписано полишити територію Литви протягом семи діб.

Окрім того, і Естонія висилає російського дипломата. «На знак солідарності з Чехією Естонія вишле російського дипломата, діяльність якого не відповідає дипломатичному статусу, узгодженому Віденською конвенцією. Окрім того, Росія грубо порушила міжнародне право на території Європейської Унії і країни-члена НАТО, що підірвало суверенітет Чехії та призвело до загибелі двох людей. Така поведінка підриває європейську безпеку і стабільність, тож є неприйнятною», – йдеться в повідомленні МЗС Естонії.