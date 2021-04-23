Російські навчання: Кулеба закликав світ не втрачати пильності.

 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав заяву міністра оборони Росії про початок відведення російських військ від українських кордонів. Водночас голова МЗС закликав світову спільноту не втрачати пильності через збереження ризиків.

 

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на інтернет-сторінці МЗС України.

 

 

"Сама заява міністра Шойгу – позитивна подія. Якщо Росія дійсно відведе від кордону з Україною величезні військові сили, які вона туди стягнула, це послабить напруженість", – зазначив Кулеба.

 

Водночас голова МЗС наголосив, що сам цей крок "не зупиняє ані ескалацію, ані конфлікт в цілому".

 

"По-перше, заяви – це добре, але ми хотіли б бачити послідовні конструктивні дії, підтверджені нашою розвідкою і розвідкою НАТО. По-друге, ці війська не просто дійшли до нашого кордону і тепер мають повернутися назад. Вони проводили небезпечні навчання та створили реальну небезпеку для України. Росія, як і раніше, повинна в цілому пояснити Україні, ОБСЄ і міжнародному співтовариству навіщо їй насправді потрібно стягувати таку кількість військ з наступальним озброєнням на кордоні з Україною з такою надмірною чисельністю військ", – наголосив міністр.

 

Голова МЗС подякував міжнародним партнерам "за рішучу і своєчасну реакцію на загострення Росією ситуації". На його думку, це допомогло спонукати Росію до ухвалення рішення про згортання "безпрецедентно небезпечних навчань". "Україна закликає своїх партнерів наразі не втрачати пильність, продовжувати уважно стежити за ситуацією і вживати дієвих заходів щодо стримування Росії", – наголосив Кулеба.

 

23.04.2021

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