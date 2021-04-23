Віце-спікери парламентів України, Польщі і Литви в Широкиному оголосили спільну заяву.

 

Перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук, віцемаршалок Сейму Польщі Малґожата-Марія Гошевська і віцеспікер Сейму Литви Паулюс Саударґас виголосили у Широкиному спільну заяву про підтримку України та засудження агресивних дій Росії.

 

 

Представники українського, польського та литовського парламентів скріпили цю заяву своїми підписами у розташуванні однієї з військових частин, які тримають лінію української оборони навколо Маріуполя. Також відвідали Маріупольський порт і КПВВ "Гнутове", повідомила пресова служба Донецької ОДА.

 

“Браття, ви не самі. Ми на власні очі сьогодні побачили проблему, яка є не лише вашою проблемою, а й проблемою всієї Європи і всього світу. Це не двусторонній конфлікт, це агресія однієї сторони, і ця сторона – Росія. Ми хочемо об'єднати усі наші зусилля, щоб цей конфлікт був погашений і щоб Україна відновила цілісність своїх кордонів. Ми побачили сьогодні страшну картину, і разом маємо це зупинити!", – заявив Паулюс Саударґас.

 

"На жаль, я бачила вже не одну війну. Я спостерігала війну не лише тут, в Україні, а й у Грузії. На мою думку, їх об'єднує дві речі: страшна гнітюча тиша, яка панує зараз там, де колись вирувало життя; і винуватець цього – Російська Федерація, саме вона принесла біль, руйнування і спустошення на ці землі", – сказала віцемаршалок Сейму Польщі Малґожата-Марія Гошевська. 

 

23.04.2021

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