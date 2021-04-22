ПАРЄ вимагає негайно звільнити Олексія Навального.

Асамблея ухвалила відповідну резолюцію, присвячену ув’язненому російському опозиціонерові.

 

 

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) закликала Росію відпустити Олексія Навального на свободу до початку червня і забезпечити належний догляд за його здоров'ям, допоки він перебуває в колонії. Про це йдеться в тексті резолюції, схваленій у четвер, 23 квітня, на останньому засіданні весняної сесії асамблеї в Страсбурзі.

 

За резолюцію проголосували 105 депутатів, проти – 26. Ще 11 утрималися.  Проти документа виступили, звісно, члени російської делегації, а також представники Азербайджану і Вірменії. Серед тих, хто утримався – представники Туреччини, Сербії і один чеський депутат.

 

«Асамблея закликає Росію негайно звільнити Навального за будь-яких обставин до проведення чергового засідання Комітету міністрів Ради Європи на тему дотримання прав людини в червні. До його звільнення надати Навальному всю необхідну медичну допомогу, включно з обстеженням і лікування фахівцем-медиком, якого він вибере, і забезпечити повне дотримання його прав відповідно до Європейської конвенції про права людини і внутрішнього законодавства», – зазначено в документі.

 

Окрім того, в тексті резолюції депутати вказали на порушення Європейської конвенції про права людини. Там зазначається, що стан здоров'я російського опозиціонера значно погіршився за час утримання під вартою: «Багато аспектів умов його утримання викликають додаткові питання про відповідність Європейській конвенції про права людини, в тому числі те, що його скарги на проблеми зі здоров'ям залишилися без відповіді».

 

Заклик підкріплюється відсиланням до вимоги Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) від 17 лютого 2021 року про негайне звільнення Олексія Навального на підставі 39-го правила регламенту ЄСПЛ про забезпечувальні заходи.

 

Згідно з графіком на сайті Ради Європи, наступне засідання заплановано на сьоме червня, воно триватиме три дні.

22.04.2021

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