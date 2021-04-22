У Сенаті США представлено законопроєкт про партнерство з Україною у сфері безпеки.

Документ, зокрема, передбачає надання військової допомоги Києву на суму 300 млн доларів.

 

 

Комітет у закордонних справах Сенату США в середу ввечері, 21 квітня, виніс на розгляд повного складу верхньої палати Конґресу законопроєкт про надання допомоги Україні в її протистоянні з Росією. Про це повідомило радіо  Voice of America.

 

Документ також передбачає чинення тиску на компанії, причетні до будівництва газогону «Північний потік-2». На думку американських сенаторів, цей газпромівський мегапроєкт, яким заплановано постачати російський газ до Європи в обхід України, загрожує позбавити Київ важливого джерела доходу за рахунок транзиту газу.

 

Законопроєкт під назвою «Акт про партнерство з Україною у сфері безпеки» (Ukraine Security Partnership Act) передбачає надання 300 млн доларів на фінансування військових поставок за кордон. Варто теж зауважити, що половину цієї суми буде асигновано лише за умови дотримання Україною низки вимог.

 

Представляючи законопроєкт у Сенаті, голова Комітету у закордонних справах, сенатор від Демократичної партії США Боб Менендес (Bob Menendez) назвав ініціативу «своєчасним сигналом» на підтримку України.

 

«Уже сім років після російського вторгнення українські військовики продовжують самовіддано захищати свою Батьківщину від російських сухопутних, морських та кібернападів, які порушують український суверенітет і безпеку. Я з гордістю долучаюся до сенатора Ріша (Джим Ріш – голова сенатського голова Комітету у закордонних справах, – Z) щодо законопроєкту про безпекове партнерство з Україною – пакету довгострокової допомоги, який демонструє нашу двопартійну відданість безпечній Україні. Як ми усі знаємо, безпекова ситуація дедалі погіршується, адже тисячі російських військовиків накопичуються на кордоні з Україною. Цей законопроєкт не міг бути своєчаснішим, аби надіслати світові меседж, що ми підтримуємо Україну», – заявив Менендес у своєму виступі.

 

Напередодні Менендес обговорив цю ініціативу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

22.04.2021

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