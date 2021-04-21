Львівська філармонія запрошує на вишукані онлайн-концерти.

Львівська національна філармонія імені Мирослава Скорика в умовах посиленого карантину продовжує дарувати справжнє свято музики та емоцій: у найближчі дні відбудеться три онлайн-концерти, повідомили організатори.

Фото https://philharmonia.lviv.ua

Зокрема, у п’ятницю, 23 квітня, слухачів запрошують на онлайн-концерт «Тітова & Козловський». Творчий тандем Катерини Тітової, Академічного симфонічного оркестру Львівської філармонії під батутою Вінсента Козловського вже встиг полюбитися львівській публіці завдяки чуттєвим та віртуозним прочитанням концертних та симфонічних творів.

Фото https://philharmonia.lviv.ua

23 квітня о 19:00 музиканти презентують нову концертну програму, що об’єднає творчість нашого сучасника Євгена Станковича, норвезького романтика Едварда Гріга та знаменитого класика Людвіга ван Бетховена. Онлайн-трансляція проєкту відбуватиметься на YouTube-каналі Львівської національної філармонії за посиланням.

У неділю, 25 квітня, о 18:00 слухачі онлайн-концерту «Гайдн & Сюрприз» зможуть насолодитися музикою австрійського класика Йозефа Гайдна. Піаністка Катерина Тітова та Академічний симфонічний оркестр філармонії під батутою Вінсента Козловського виконають дві симфонії і фортепіанний концерт композитора.

Фото https://philharmonia.lviv.ua

«Смішний і серйозний, легковажний і виважений, драматичний і життєрадісний – саме такі антитези є ключем до розуміння музики Гайдна. Адже для неї характерними є рівновага, пропорція і баланс», – акцентують організатори. Відвідати онлайн-концерт можна за посиланням.

У Страсний четвер, 29 квітня, о 19:00 на сцені Концертного залу Людкевича відбудеться концерт «Вічне світло». Прозвучить відомий шедевр Джованні Баттіста Перґолезі «Страдальна Мати», що оповідає про страждання Діви Марії під час розп’яття Ісуса Христа та благання грішника про прощення гріхів та дарування раю. Надзвичайна музика італійського композитора наповнена світлим сумом, щирим прагненням до радості, незважаючи на сильний душевний біль. Також у програмі події прозвучать дві композиції американських митців – Рода Молдса та Трініті Лі.

Фото https://philharmonia.lviv.ua

Настрій музичного вечора створюватимуть Софія Соловій (сопрано), Лілія Нікітчук (альт) та Академічний симфонічний оркестр філармонії під батутою американського дириґента Бенжаміна Лоеба. Онлайн-трансляція проєкту відбуватиметься на філармонійному YouTube-каналі за посиланням.

Фото https://philharmonia.lviv.ua

Відтепер слухачі також можуть подякувати та підтримати музикантів філармонії на платформі Patreon. Patreon – це інтернет-платформа, що надає творчим людям та іншим незалежним проєктам можливість фінансової підтримки за системи підписок.