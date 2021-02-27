РНБО ввела санкції щодо десяти "силовиків" часів режиму Януковича.

 

Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про запровадження санкцій проти десяти посадових осіб вищого офіцерського складу часів "режиму Януковича". Серед посадовців – колишні голова МВС Віталій Захарченко, командувач Військово-морськими силами ЗСУ Денис Березовський, голова СБУ Олександр Якименко. Раніше їм оголосили підозри у державній зраді. Наразі вони перебувають у розшуку, але дотепер до них не були застосовані обмеження економічного характеру.

 

Про це за підсумками засідання 26 лютого повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, передає LB.ua.

 

Віктор Янукович і Олександр Захарченко 

 

"Сьогодні ми розглядали питання щодо тих посадових осіб, які перебували у вищому офіцерському складі, які зрадили нашу країну. І було прийнято рішення щодо 10 осіб позбавити їх всіх державних нагород. Вони позбавлені всіх звань. Жодного звання у них більше немає. До них застосований максимальний пул санкцій, яке дозволяє наше законодавство", – заявив Данілов.

 

На думку апарату Служби безпеки, вказані особи були причетними до підтримки проросійських сил, а також вчиняли дії, спрямовані на зміцнення окупаційного режиму на території Автономної Республіки Крим та на тимчасово непідконтрольних територіях Луганської та Донецької областей.

 

Данілов перелічив громадян, які потрапили до цього санкційного списку. Серед них екскомандувач ВМС ВСУ Березовський Денис Валентинович (у минулому контрадмірал), колишній заступник начальника управління Держохорони – директор департаменту в АРК Шапортов Станіслав Володимирович (у минулому генерал-майор); колишній прокурор Криму Няньчур Сергій Миколайович (у минулому генерал-майор інституту юстиції), Катовський Юрій Олександрович (у минулому у минулому генерал-майор), екс-глава СБУ Якименко Олександр Григорович (у минулому генерал-майор, колишній глава СБУ), Тоцький Володимир Володимирович (у минулому генерал-майор), Ганжа Сергій Валентинович (у минулому генерал-майор), колишній перший заступник командувача ВМС ЗСУ Єлісєєв Сергій Станіславович (у минулому віце-адмірал), Шакуро Дмитро Олександрович (у минулому контр-адмірал), екс-глава МВС Захарченко Віталій Юрійович (у минулому генерал МВС).

 

Зі слів Данілова, зазначені люди "не перебувають на території України, але у них на території України є власність й активи, які після підписання президентом відповідного указу стосовно позбавлення їх державних нагород і медалей потраплять під санкції".

 

Також Данілов повідомив, що через два тижні на засіданні буде заслухано звіт Офісу генеральної прокуратури, Служби безпеки України та Міністерства закордонних справ про реалізацію справ щодо державної зради і дезертирства.

 

"І всі ті люди, які свого часу зрадили Україну.. будуть покарані. І нам за дорученням президента дана така задача, щоб вони на засіданні РНБО відзвітували, яким чином все це відбувається", – сказав Данілов.

 

26.02.2021

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