На Теребовлянщині волонтери відновлюють оселю братів Бойчуків.

У селі Романівка в Теребовлянському районі Тернопільської області відновлюють хату, у якій народилися брати Бойчуки. Оселю українських художників, збудовану на початку ХХ століття, волонтери ремонтують власними силами і коштом, розповіла директорка «Теребовлянської княжої книгозбірні» Наталія Михно.

Фото https://suspilne.media

За її словами, наступного літа тут відкриють культурний простір: хата-музей братів Бойчуків одночасно буде дитячою бібліотекою та артрезиденцією.

«Розпочалося все з того, що ми написали проєкт, подали його на конкурс, але не виграли. Але ентузіазм вже був, бажання щось робити теж було. Люди глини накопали, по всьому селу збирали цеглу», - зазначила Наталія Михно у коментарі «Суспільному».

Волонтери самостійно відремонтували дах будинку, електромережу оновив Тернопільський РЕМ. Одну з кімнат упорядили в автентичному стилі: зробили піч із лежанкою, глиняні лавки та долівку. Вона стане резиденцією для митців.

Фото https://suspilne.media

«Ми хочемо, аби сюди приїхав якийсь художник, відпочив, набрався сил, міг щось намалювати чи набратися енергії цієї хати, цього музею», – зазначила бібліотекарка «Теребовлянської княжої книгозбірні» Тетяна Качанівська.

В іншій кімнаті облаштують дитячу бібліотеку з компютером, зоною для зустрічей та читання.

Проєкт, ініційований бібліотекарями, підтримали односельчани. Вони допомогли розчистити подвір’я біля хати, яке має для громади історичне значення .

Фото https://suspilne.media

У часи радянського режиму в будинку була буцегарня, де тримали тих, хто виступав проти тодішньої влади.

«Тримали якийсь час людей тут, а потім їх таємно знищували й кидали в криницю, що біля хати», – розповіла Наталія Михно.

Тепер на цьому місці жителі встановили пам’ятний хрест.