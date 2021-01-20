У Тернополі провели акцію «Кутя Героям».

У Тернополі, на Водохреща, 19 січня, члени Спілки Української Молоді провели акцію «Кутя Героям». Вони колядували біля могил борців за волю України, повідомив керівник тернопільського осередку СУМ Сергій Глущак.

Фото https://suspilne.media

На Микулинецькому кладовищі СУМівці відвідали могили воїнів російсько-української війни, яких уже декілька десятків, та двох світових воєн ХХ століття. Вшанували пам'ять полеглих колядами та кутею.

Фото https://suspilne.media

«Співаємо в основному такі відомі коляди як «Нова Радість», «Бог ся рождає», «Небо і земля». На могилах, де ми колядуємо, трохи куті кладемо на могилку, щоб відчути близькість і дух з тими людьми, які тут поховані», – розповів Сергій Глущак.

За його словами, акцію «Кутя Героям» представники Спілки Української Молоді проводять, починаючи з 2002 року.

Фото https://suspilne.media

«Ця акція важлива для нас як для пам’яті, що за нас боролися і зараз ми можемо просто ходити і колядувати. І в знак подяки цим людям, які за нас воювали ми приходимо на могили до них. Вони теж чекають цієї коляди і ми з радістю її співаємо», – зазначи Сергій Глущак.

Зазначимо, осередок СУМ у Тернополі діє 26 років, і налічує 50 членів організації.