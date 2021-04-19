Гібридні гібриди

Перемішування (латинською – hybrida) в сучасному світі стало альфою і омегою. Гібридять праведне з грішним, горох з капустою і зраду з перемогою, а на виході з’являється суміш, яку треба спожити, уникнувши vomitum’у і не вдавившись. Огляд подій тижня в Україні.

Зустріч тижня

Наразі найочевиднішим досягненням перемовин Президента України Володимира Зеленського є те, що на сторінці його французького колеги Еммануеля Макрона після зустрічі з українським колегою з'явилися дописи українською мовою.

Після півторагодинної чоловічої розмови у форматі tet-a-tet на Єлисейських полях до бесіди за допомогою відеозв’язку долучилася канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

«Ми проговорили безпекову ситуацію на сході нашої країни, режим припинення вогню, який діяв з 20-их чисел липня 2020 року. Він діяв дуже непогано. У нас дійсно була обмежена кількість летальних випадків, але, на жаль, з другої половини грудня 2020 року – з початку січня 2021 року ми побачили ускладнення ситуації на контактній лінії – збільшення кількості пострілів. Про усі ці випадки я детально розповів Макрону, а потім Меркель», – відзвітував про перебіг подій сам Зеленський, і признався: «Путін не підключився, і мені важко відповісти, що б я йому сказав, якби таке підключення відбулося. Хоча я був налаштований, щоб ми всі вчотирьох підключилися».

Якогось прориву чи принаймні відчутного результату від віртуально-вербального заходу не чекали і самі його учасники, але за правилами гри, прийнятими у великій політиці, такі переговори є обов’язковим елементом. Потім в канцелярії канцлерки Німеччини констатують:

"Вони (Меркель і Макрон, – Z) наголосили на необхідності повного виконання Мінських домовленостей з обох сторін і заявили, що Німеччина і Франція продовжать свої зусилля в нормандському форматі", а президент Франції повідомить, що планує найближчим часом провести розмову з президентом РФ.

Зеленський, своєю чергою, розповість про засідання радників лідерів "нормандської четвірки", яке відбудеться 19 квітня і де буде обговорюватися покрокове виконання Мінських домовленостей.

Гібридна суєта є константою.



Дипломатичне тижня

Прийомами, світськими раутами і вірчими грамотами не обмежується дипломатична робота, але іноді трапляються прикрі інциденти. Неприємність, наприклад, сталася з Олександром Сосонюком, українським консулом у Санкт-Петербурзі. Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін потім повідомить майже детективну історію:

«Від самого початку стало зрозуміло, що це банальна провокація. Він зустрівся з однією зі своїх знайомих. Вона почала діставати якісь незрозумілі матеріали. Він ледь устиг сказати, щоб вона припинила це робити. Як у той же самий момент був фактично затриманий представниками ФСБ Росії».

Росіяни інкримінували українському консулу збирання закритих відомостей і вислали з країни, натомість Україна зібралася видворити старшого дипломата посольства РФ в Києві, який має залишити нашу територію протягом 72-ох годин з 19 квітня. «Що досі роблять дипломати країни-агресора в Києві?» – залишається відкритим питанням.



Історія з Сосонюком, ефесбешниками і анонімною спадкоємицею Мати Харі і Анни Чапман поки що не тягне, аби стати сценарієм для чергової серії бондіани, але шанувальників цього виду белетристики мало би потішити відгалуження сюжету на шпигунсько-дипломатичну тематику.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив підтримку рішенню влади Чехії щодо висилки 18-ти російських дипломатів у відповідь на підтверджену причетність РФ до вибухів на складах озброєнь у 2014 році. На тих складах, поміж іншим, була зброя, яка, за деякими даними, призначалася для захисту України від російської агресії.

Шкода буде, якщо таку фабулу не візьмуть у розробку сучасні яни флемінги.



Сутяга тижня

Дуже одіозний і сильно міфологізований колишній заступник шефа канцелярії Януковича Андрій Портнов від сегменту вітчизняного правосуддя отримав майже одночасно приводи порадіти і засумувати.

Спочатку Шостий апеляційний адміністративний суд підтвердив, що Портнов порушує правила адвокатської етики, використовуючи свої акаунти в соціальних мережах для погроз, образ та лайки. Передувала цьому скарга ТОВ "Телерадіокомпанія "НБМ" ("5 канал") у Дисциплінарну палату Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (КДКА) Київської області на діяльність Портнова. У КДКА ухвалили рішення про притягнення його до дисциплінарної відповідальності. Портнов успішно оскаржив це рішення у Окружному адміністративному суді Києва (легендарному майже так само, як Андрій Володимирович), але апеляційний суд встановив, що сторінки Портнова у Telegram та Facebook таки містять образливу, лайливу лексику і є за своїм змістом погрозами, що негативно впливає на репутацію адвокатури і завдає шкоди її авторитету, тому попередження від КДКА лишається в силі.

Сатисфакція Портнова надійшла від того самого Шостого апеляційного адмінсуду, що відмовив Міністерству освіти у претензіях до цього дуже своєрідного юриста, який, своєю чергою, мав претензії до новітніх підручників історії. Тепер на вимогу Портнова мусить бути оголошеним і проведеним новий конкурсний відбір проєктів підручників з історії України для 11 класів і вступу в історію для 5 класів; повинні бути забезпечені перегляд інших підручників, посібників, навчальних програм, які містять опис подій 2013-2014 років, зокрема Революції Гідності, на предмет подання повної, достовірної та об'єктивної інформації.

Клопоту, чим закомпостирувати мозок українській Феміді в майбутньому, у Портнова немає, бо його креативу вистачить на батальйон провокаторів.





Меркантильне тижня

Час від часу влада згадує про «маленького українця», чим примушує його нервово посміхатися і шукати корвалол або туалетний папір.

Цього разу Верховна Рада підігнала посполитим привід для майже несардонічних посмішок. В парламенті прийняли закон, який зобов’язує банки реструктурувати борги за кредитами, які були надані фізичним особам в іноземній валюті під заставу житла. Тобто за законом борг буде конвертовано у вітчизняну валюту за середнім курсом, що існував на момент видачі кредиту, і тим, який буде на момент реструктурування. Неустойки, штрафи і пені скасовуються. Позичальники трохи втішилися і чекають, як то спрацює на практиці, а в Незалежній асоціації банків України вже порахували, що парламентська ініціатива коштуватиме банкам понад десять мільярдів збитків.

Крім того, парламентарі вкотре потішили «євробляхерів» і знизили штраф за незаконне перебування авто в Україні з 170 тисяч до 8,5 тисячі гривень.

Але пам’ятаючи, що «багато добре – теж погано» компенсатором став Кабінет Міністрів. Там ускладнили життя шукачам житлових субсидій – і тепер отримати допомогу у сплаті за комірне стане важче тим, хто має доходи від депозитів чи дивіденди від цінних паперів. Українці можуть тішитися, бо рантьє, який ще і отримує дотації від держави, то, напевно, суто наше ноу-хау.