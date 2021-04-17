Відійшов у вічність письменник та політик Володимир Яворівський.

У ніч на 17 квітня помер Володимир Яворівський, письменник, лауреат Шевченківської премії, ексголова Національної спілки письменників, народний депутат I, II, IV-VІІ скликань. Володимир Яворівський завершив земний шлях на 79 році життя. Про це повідомив письменник та друг Василь Шкляр.

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«Завершив земний шлях видатний українець Володимир Яворівський. Письменник, Шевченківський лауреат, який на порі становлення нашої Незалежності своїм словом запалював серця мільйонів. Усі, хто його знав ближче, сьогодні кажуть: «Не вірю». Не хочеться вірити і мені. Він фонтанував енергією, незрівнянним гумором, дивовижною працездатністю. Після романів про княгиню Ольгу, Івана Мазепу до останнього дня працював над книгою всього свого життя про Тараса Шевченка. Тепер він пішов», – написав Василь Шкляр на своїй facebook-сторінці.

Він зазначив, що сумну новину сповістила донька Леся.

«Донька Леся близько півночі так і написала мені два слова: «Тато пішов». Іншого слова вона не змогла вимовити. Не можу і я. Володю, ти пішов. Я вже не зможу тебе обійняти. З невимовний болем обіймаю твоїх рідних», – написав Василь Шкляр.

Для довідки.

Володимир Яворівський народився 11 жовтня 1942 року у селі Теклівка на Вінничині.

Володимир Яворівський - український письменник та громадсько-політичний діяч. Борець за незалежність України у ХХ сторіччі. Був одним із засновників Народного Руху України та очолював оргкомітет НРУ. Був народний депутатом І-ІІ cкликань (1990-1998 роки) та ІV-VII скликань. Був членом партії ВО «Батьківщина» з 2007 року.

Член Спілки письменників України з 1971 року, голова Національної спілки письменників України - із жовтня 2001 по листопад 2011 року. Лауреат Державної премії України імені Тараса Шевченка за повість «Вічні Кортеліси» (1984 рік).

Був відзначений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня у серпні 2005 року та ювілейною медаллю «25 років незалежності України».

Автор збірок оповідань, нарисів, повістей. Серед найвідоміших романів Володимира Яворівського: трилогія «ланцюгова реакція» (1977 рік), «Оглянься з осені» (1979 рік), «Автопортрет з уяви» (1982 рік), «А тепер – іди» (1983 рік), «Марія з полином у кінці століття» (1988 рік), «Криза» (2000), «Найдовша ніч Президента» (2011 рік), «Лягти! Суд іде!», «У мене вечеряв Ісус», «Іван Окаянний».

На Першому каналі українського радіо Національної радіокомпанії України вів щотижня веде радіопередачу «20 хвилин з Володимиром Яворівським», що присвячена актуальним проблемам патріотизму та національного духу в Україні.

