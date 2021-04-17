Посилений карантин у Львові з окремими послабленнями продовжили до 4 травня.

 

Посилений карантин у Львові продовжили до 4 травня. Про це за підсумками засідання міської комісії з питань ТЕБ і НС повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

 

Фото www.facebook.com/andriy.sadovyi

 

Водночас у Львові ввели низку послаблень із понеділка, 19 квітня, зокрема:

 

– відновлення очного навчання для учнів 1-4 класів;

 

– відновлення роботи непродовольчих ринків за окремим протоколом;

 

– дозволено роботу літніх майданчиків та терас закладів харчування.

 

«Але все це зі строгим дотриманням усіх карантинних вимог! Порушників закриємо в той же день», – акцентував міський голова.

 

Фото www.24tv.ua

 

Мер Львова закликав не сприймати ці заходи як зелене світло або тим більше завершення карантину.

 

«Сьогодні міські лікарні завантажені на 63%. Мені дуже тривожно кожного ранку відкривати статистику госпіталізацій, бо вона досі залишається невтішною. Люди потрапляють в лікарні у важкому стані. Не нехтуйте карантинними правилами. Ніхто не хоче зробити комусь зла. Це все вимушені обмеження, які кожного дня рятують життя. Бережіть себе та близьких», – додав міський голова.

 

Фото www.tsn.ua

 

Зазначимо, кілька днів перед цим працівники ринків влаштовували у Львові пікети з вимогою послабити для них карантин. У п’ятницю, 16 квітня, вони перекривали проїзд на вул. Городоцькій. Для обговорення можливості часткового послаблення карантину до Львова 16 квітня приїхав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

 

Нагадаємо, що посилений карантин у Львові запровадили з 19 березня, а з 25 березня Львівщина потрапила до «червоної» карантинної зони. Через обмеження у місті закрили ресторани, кафе, ТРЦ, заклади культури, школярів відправили на дистанційне навчання, а громадський транспорт курсує в режимі спецперевезень.

17.04.2021

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