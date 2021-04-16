Зеленський підтвердив, що "Нормандська четвірка" готує "кластерний" план для Донбасу.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що основною темою його переговорів із лідерами Франції та Німеччини у Парижі була безпекова ситуація на Донбасі та проведення "нормандського саміту".

Про це Зеленський оголосив на підсумковому брифінґу, передає "Європейська правда".

"Ми проговорили безпекову ситуацію на сході Україні, яка діяла з 20 липня і діяла дуже непогано, але десь із другої половини грудня ми побачили ускладнення ситуації на контактній лінії та тимчасово окупованій території. Усі ці випадки я розповів детально пану Макрону, а потім і пані Меркель", – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський підтвердив інформацію про те, що "Нормандська четвірка" обговорює новий "кластерний" підхід до втілення "мінських домовленостей".

"Ми наближаємося до наступного засідання "Нормандської четвірки". Я вважаю, що воно можливе. 19 квітня буде засідання радників, будуть обговорюватися кластери. Це те, про що ми говорили декілька місяців тому, – що будуть зроблені кластери французькою та німецькою стороною, з українськими доповненнями. Всі чотири країни підготують додатки – з чим згодні, з чим не згодні. Це – покрокове виконання "мінських домовленостей". Радники будуть узгоджувати ці позиції", – розповів Зеленський.

Президент України повідомив, що на зустрічі з Емманюелем Макроном запропонував Франції підписати декларацію про підтримку майбутнього членства України у ЄС, яку раніше вже підписана Литва.

"Ми розробили декларацію, яку укладаємо з партнерами – країнами-членами ЄС, про те, що та чи інша країна підтримує прагнення України до членства у ЄС… Я запропонував Франції також підтримати Україну. Я думаю, що президент Макрон ознайомиться з декларацією і надасть свою відповідь", – зазначив Зеленський.

Він сказав, що декларацію вже підписали "декілька країн" та деякі ознайомлюються – але не уточнив, які саме.

Володимир Зеленський додав, що очікує почути на саміті НАТО про підтримку надання Плану дій щодо членства.

"Щодо Франції і президента Макрона, ми відчуваємо підтримку України в питанні ПДЧ. Я хотів би чути конкретику, коли це може бути, але це залежить не тільки від Франції. Хоча я вважаю, що Франція грає велику роль у цьому. У червні буде саміт НАТО, і там обов’язково будемо чути, чи є такий сигнал, і від яких конкретно країн ми чуємо підтримку в питанні ПДЧ", – сказав Зеленський.

Він розповів, що не обговорював з Меркель питання членства України в НАТО, тому що конференція була форматом обговорення саме питання безпеки на сході України. "А з паном Макроном ми обговорювали це питання", – додав український Президент.