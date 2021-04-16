Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков порівняв путінський режим зі "скаженою собакою" і висловив сподівання, що українці змоужть мобілізуватися на протидію агресору так само, як і 2014 року.

Про це Аваков написав на своїй сторінці у Facebook.

"Путінський режим знов накопичує військові сили біля кордонів України, погрожуючи новою агресією! Скажений собака знову біля наших воріт… Нам не звикати – ми на своїй землі і будемо захищатися!

Сьогодні вкрай важливо відповісти на загрозу зібрано й адекватно: концентрацією всіх патріотичних сил України навколо спільної мети – дати рішучу відсіч можливим провокаціям та агресії!", – написав Аваков.

Міністр, котрий став причиною низки акцій протесту в Україні, заявив, що "консолідовані сили державників та цивільних патріотів-ветеранів – регулярні сили ЗСУ, МВС та резервісти – повинні об'єднавшись встати на захист своєї країни". "Так було в 2014. Так буде і зараз, якщо доведеться!" – написав Аваков.

"Закликаю вас, побратими, якщо Батьківщина покличе – знову об'єднатися і стати на захист рідної землі! В той час ми змогли сконцентруватися і дати відсіч ворогу. Сьогодні ми сильніші і боєздатніші", – додав голова МВС.

Арсен Аваков написав свій допис українською мовою. Свою Facebook-сторінку він веде російською мовою. А недавно закликав до утвердження в Україні "української російської мови".