Аваков порівняв путінський режим зі "скаженою собакою".

 

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков порівняв путінський режим зі "скаженою собакою" і висловив сподівання, що українці змоужть мобілізуватися на протидію агресору так само, як і 2014 року.

 

Про це Аваков написав на своїй сторінці у Facebook.

 

 

"Путінський режим знов накопичує військові сили біля кордонів України, погрожуючи новою агресією! Скажений собака знову біля наших воріт… Нам не звикати – ми на своїй землі і будемо захищатися!
Сьогодні вкрай важливо відповісти на загрозу зібрано й адекватно: концентрацією всіх патріотичних сил України навколо спільної мети – дати рішучу відсіч можливим провокаціям та агресії!", – написав Аваков.

 

Міністр, котрий став причиною низки акцій протесту в Україні, заявив, що "консолідовані сили державників та цивільних патріотів-ветеранів – регулярні сили ЗСУ, МВС та резервісти – повинні об'єднавшись встати на захист своєї країни". "Так було в 2014. Так буде і зараз, якщо доведеться!" – написав Аваков.

 

"Закликаю вас, побратими, якщо Батьківщина покличе – знову об'єднатися і стати на захист рідної землі! В той час ми змогли сконцентруватися і дати відсіч ворогу. Сьогодні ми сильніші і боєздатніші", – додав голова МВС.

 

Арсен Аваков написав свій допис українською мовою. Свою Facebook-сторінку він веде російською мовою. А недавно закликав до утвердження в Україні "української російської мови".

 

16.04.2021

До теми

Поширити
Збруч
Що мертве, не помре
Уляна Галич
Усі контраверсія й напруга, кітч і драматургія зосереджені у постатях двох жінок, однаково самотніх, божевільних і прекрасних. Режисер розгортає абсурдну, але водночас притчеву оповідь, надає їй універсального звучання, поза координатами статі, місця, часу.
15.04.21 | | Штука
Бурштин проти резистентних бактерій
Складники скам’янілої смоли дерева виявилися ефективними проти метицилинрезистентного золотистого стафілокока (MRSA)
15.04.21 | | Наука
Судововишнянські епізоди в історії Української партії праці
Мар'ян ХОМЯК
Речники партії «українських трудящих мас» у Судовій Вишні на громадських (1927) і сеймових (1928) виборах
14.04.21 | | Минуле
Нескаламутнена радість кольору 
Ірина Пустиннікова
Вітражисти років сто тому не завжди були художниками, часто — ремісниками, майстрами. І там, де існували кластери таких спеців, вітражів і сьогодні надзвичайно багато. На жаль, нове металопластикове вікно завжди виграє битву.
14.04.21 | | Штука
Чи це лице Ехнатона?
Нова реконструкція обличчя показала лице загадкової мумії з гробниці KV55.
13.04.21 | | Наука
Конфлікти усіх з усіма
Андрій ЛЮБКА
Уже кілька років я не можу позбутися тривожного враження, що наш світ летить шкереберть...
13.04.21 | | Дискурси
Тепер ти любитимеш мене, мамо?
Олексій Паляничка
Коли трапляється сюжет із «замкнутою екосистемою», увагу більше привертає не те, що відбулося, а те, що це може означати. Наприклад, що означає ця гібридна війна, яка стала невіддільною реальністю персонажів вистави і акторів?
13.04.21 | | Штука
Ми часто ігноруємо блискучі розв'язки
Діана Квон
Причина в так званому «упередженні втоплених коштів», яке полягає у тому, що люди продовжують інвестувати у речі, на які вони вже потратили час, гроші або зусилля
12.04.21 | | Наука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.