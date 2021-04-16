Шарль Мішель запевнив Зеленського, що підтримка Європи – "беззастережна".

 

Голова Європейської ради Шарль Мішель за підсумками телефонної розмови з Президентом України Володимиром Зеленським і генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом заявив про беззастережну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

 

 

"Під час телефонних розмов з Президентом Володимиром Зеленським і генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом ми з глибоким занепокоєнням обговорили нарощування російської військової присутності біля кордонів України. Європейський Союз одностайний і непохитний у своїй беззастережній підтримці суверенітету й територіальної цілісності України", – ідеться у повідомленні на Facebook-сторінці представництва ЄС в Україні.

 

Згідно з повідомленням пресслужби Офісу президента, Володимир Зеленський і Шарль Мішель основну увагу приділили загостренню безпекової ситуації на сході України.

 

"Ми цінуємо підтримку Євросоюзом суверенітету й територіальної цілісності України. Рішуча та адекватна реакція з боку міжнародного співтовариства – запорука запобігання подальшій ескалації, збереження життів", – сказав Володимир Зеленський.

 

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