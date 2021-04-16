ЄУ і НАТО підтримали нові американські санкції проти Кремля.

Вони назвали поведінку Росії, зокрема щодо України, загрозою для євроатлантичної безпеки.

Європейська Унія висловила солідарність зі США, які запровадили нові санкції проти Росії. «Ми поділяємо стурбованість наших партнерів зростаючим числом шкідливих кібератак», – заявив у четвер, 15 квітня, верховний представник ЄУ зі закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Глава дипломатії Євроунії додав, що внаслідок атаки SolarWinds, зініційованої російською владою, під загрозу було поставлено «уряди і компанії у цілому світі, у тому числі в державах ЄУ». Про це повідомило німецьке видання Handelsblatt.

У декларації, ухваленій 15 квітня 27 країнами – членами Європейської Унії, наголошується, що «зловмисне використання інформаційних технологій демонструє готовність деяких суб'єктів піддавати ризику міжнародну безпеку і стабільність. Всі причетні повинні утримуватися від безвідповідальної і дестабілізуючої поведінки в кіберпросторі. Ми продовжимо розслідувати шкідливу кіберактивність з метою безперервних, спільних і координованих дій для запобігання і стримування такої шкідливої поведінки», – підкреслено в документі.

Зі схожою заявою виступив і Північноатлантичний альянс. В оприлюдненій декларації країни – члени НАТО висловили підтримку США у зв'язку зі санкціями проти Москви. В документі дії Росії були розцінені як «загроза євроатлантичній безпеці». Північноатлантичний альянс відзначив, що Росія продовжує дотримуватися «моделі дестабілізуючої поведінки», і закликав Москву відмовитися від таких дій, дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань, а також «припинити провокації і негайно знизити напруженість на українських кордонах і в незаконно анексованому Криму».

Як ми вже повідомляли, у четвер, 15 квітня, президент США Джо Байден підписав указ про запровадження нових санкцій проти Кремля. Окрім того, з країни вислано 10 російських дипломатів. А ще глава Білого дому видав указ «Про надзвичайний стан у країні в зв'язку зі загрозою національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Сполучених Штатів», яку являє собою «певна шкідлива зовнішньополітична діяльність уряду РФ».