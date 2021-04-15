Голови МЗС Естонії, Латвії та Литви прибули до України висловити свою підтримку.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс від імені Балтійських країн запевнив, що Україна ніколи не буде сама на тлі загострення Росією безпекової ситуації.

Про це він заявив на брифінгу за підсумками переговорів міністрів закордонних справ Литви, Латвії, Естонії та України у Києві, передає "Укрінформ".

“Основний месидж країн Балтії – це те, що Україна ніколи не буде сама, і це має бути чітко зрозуміло”, – сказав голова МЗС Литви.

Ландсбергіс також наголосив на наслідках для Росії у разі перетину нею "червоних ліній".

“Ми хочемо послати чіткий меседж Росії про те, що саме Російська Федерація має деескалювати ситуацію, припинити свої дії і повернутися на єдиний шлях, який ми вважаємо дієвим, – це політичний шлях, це переговори в мінському і нормандському форматах. Тому що після перетинання "червоних ліній" політичні шляхи будуть менш реальними, і я повністю погоджуюся з тими, хто говорить, що наслідків буде не уникнути”, – заявив голова МЗС Литви.

Він окремо висловив підтримку реформам та євроатлантичному курсу України.

“Ми підтримуємо реформи. Ми підтримуємо наближення України до Європейського Союзу та НАТО. Ми стоїмо поруч з вами. Ми солідарні для того, щоб забезпечити все, що вам потрібно у майбутньому, і для того щоб просунути вас вперед у ваших прагненнях. Ми повністю підтримуємо наші зобов’язання, взяті у Бухаресті”, – наголосив міністр.

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич вважає, що Європейському Союзу слід готуватися до запровадження секторальних санкцій проти Росії у разі військової атаки на Україну. Він наголосив, що військова агресія Росії не може толеруватися міжнародною спільнотою, а порушення українського кордону є абсолютно неприйнятним відповідно до міжнародного права і принципів ООН та інших міжнародних організацій.

Рінкевич висловив сподівання, що зусилля, яких докладають лідери багатьох країн для стримування Росії від агресивних дій проти України, будуть ефективними, і заявив про підтримку дій партнерів у цьому напрямку. "Але якщо це не спрацює, тоді треба використовувати найсильніші засоби, які є в арсеналі ЄС, такі як секторальні санкції… Я думаю, це те, до чого ЄС треба бути готовим", – додав Рінкевич.

Голова МЗС Латвії підкреслив, що Росія несе повну відповідальність за нинішню ескалацію. "Я хочу наголосити: ми звертаємося не до обох сторін із закликом про деескалацію… На цей час є лише одна сторона, яка має деескалювати свої дії, – це Російська Федерація", – акцентував міністр.

Натомість міністр закордонних справ України Кулеба попросив балтійських колег переконати інші країни-члени ЄС і НАТО у необхідності практичної підтримки України на тлі дестабілізуючих дій Російської Федерації.

"Немає сумнівів, що Естонія, Латвія і Литва завжди готові не лише словом, а й конкретним ділом підтримати Україну. Але я також звернувся до колег з проханням, щоб вони як члени ЄС та НАТО говорили з іншими членами цих організацій про необхідність практичної підтримки України", – сказав Кулеба.

На його перконання, важливо дати Росії чітко зрозуміти, що наслідки у випадку здійснення військових авантюр наслідки для неї будуть болючими.

Кулеба поінформував, що балтійські партнери підтвердили готовність до спільних дій в ООН, ОБСЄ та в інших міжнародних організаціях з метою консолідації дієвої міжнародної підтримки України у протистоянні російській агресії.

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина під час зустрічі із міністрами заявила, що російська аґресія проти України підтверджує важливість взаємної співпраці із НАТО.

"Концентрація сил Росії біля кордонів України – це виклик для всієї Європи. Об'єднання наших союзників в Альянсі довкола надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО сьогодні є найменшою політичною інвестицією, яку можна зробити для досягнення безпекової стабільності в регіоні. Ми чітко усвідомлюємо свою роль у безпеці всього регіону, тому попри агресію Росії, Україна не припинить дискусію, яку почала, щодо своїх євроатлантичних амбіцій", – заявила Стефанішина.

Вона подякувала партнерам за підтримку України. "Трансатлантична єдність має стати ключем до матеріалізації рішень Бухарестського саміту НАТО у 2008 році", – сказала віцепрем'єр.