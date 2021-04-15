Грау: Кількість порушень "режиму тиші" досягнула піку.

Спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу посол Гайді Грау заявила про різке зростання порушень режиму припинення вогню, а також про збільшення випадків перешкоджань вільному пересуванню СММ ОБСЄ, що ускладнює виконання мандата місією впродовж останніх двох тижнів.

Про це йдеться у заяві за підсумками засідання ТКГ на рівні голів делегацій 14 квітня, передає "Інтерфакс-Україна".

"Засідання ТКГ та її робочих груп відбулися на тлі збільшення кількості порушень режиму припинення вогню. Згідно з даними СММ, кількість порушень, зафіксованих упродовж останніх двох тижнів, сягнула найвищого рівня цього року і була втричі вища порівняно з аналогічним попереднім періодом. Це негативно позначається і на нашій роботі", – ідеться у повідомленні.

З її слів, "упродовж останніх двох тижнів також значно почастішали випадки обмежень і перешкод для вільного пересування СММ ОБСЄ і виконання її мандата". "Дев'ять із десяти польотів БПЛА СММ далекого радіусу дії зазнають впливу радіоелектронних перешкод", – поінформувала Грау.

Представниця ОБСЄ зазначила, що "дискусія щодо координаційного механізму з реагування на порушення режиму припинення вогню триватиме на майбутніх засіданнях робочої групи з безпеки". "Проте варто зазначити, що ефективна імплементація цього механізму буде можлива тільки за наявності політичної волі значно скоротити кількість порушень режиму припинення вогню обабіч лінії зіткнення", – додала спеціальний представник СММ ОБСЄ.

Вона також повідомила про те, що "в обговореннях учасників засідання політичної робочої групи знову переважали процедурні питання, які перешкодили просуванню щодо розробки плану дій у повній відповідності до "мінських угод за дорученням ТКГ".

Зі слів Грау, "в гуманітарній робочій групі сторони обговорювали усунення перешкод для одночасного відкриття нових пунктів пропуску поблизу населених пунктів Золоте і Щастя Луганської області, а також питання, пов'язані зі взаємним звільненням і обміном осіб, утримуваних у зв'язку з конфліктом".

У центрі уваги засідання економічної робочої групи були питання забезпечення виплат пенсій маломобільним громадянам, які живуть в окремих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) України.

Крім того, обговорювалися актуальні теми водопостачання через лінію зіткнення в Донецькій і Луганській областях, питання екології та забезпечення мобільного зв'язку в ОРДЛО.