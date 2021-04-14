На Тернопільщині виявили поховання кінця епохи енеоліту.

Поблизу села Білий Потік, що у Чортківському районі, тракторист агрофірми під час польових робіт наштовхнувся на поховання та виявив саркофаг з червоного пісковику, повідомив «Галас».

Фото www.facebook.com/chortkiv.evening

Для дослідження знахідки приїхали археологи із Тернопільського обласного центру охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини. Саркофаг розкопували більше трьох годин. На дні знайшли останки трьох людей, горщики та амфори.

Дослідники припускають, що йдеться про поховання представників кулястих амфор, які жили наприкінці ІІІ тисячоліття до нашої ери.

Фото www.facebook.com/chortkiv.evening

«Чесно кажучи, ми тут чекали знайти зовсім інше поховання, бо недалеко звідси є могильник комарівської культури білопотоцького типу. В такому випадку, коли ми розкопали дно, побачили, що то культура кулястих амфор. Носії цієї культури існували в кінці доби енеоліту. Точно сказати зараз не можемо, бо ще не дослідили. Але поки що вважаємо, що це десь кінець третього тисячоліття до нашої ери», - розповіла директорка обласного центру охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини Марина Ягодинська.

Усі знайдені артефакти відправлять до Київського інституту археології для досліджень. Після цього їх планують експонувати у Чортківському відділі національного заповідника «Замки Тернопілля».