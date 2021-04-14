ФРН звинуватила Путіна в цілеспрямованій провокації проти України.

Міністерка оборони Німеччини запевнила, що ні Німеччина, ні Україна не піддадуться на провокацію Кремля.

Міністрка оборони ФРН Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) висунула поважні звинувачення проти Росії в конфлікті навколо України . «У мене склалося враження, що російська сторона робить все, щоб спровокувати реакцію. І ми разом з Україною не дозволимо втягнути нас в цю гру», – запевнила вона в інтерв'ю програмі Morgenmagazin на телекомпанії ARD в середу, 14 квітня.

На сході України з середини лютого посилилися провокації проросійських сепаратистів. Окрім того російські війська і бойова техніка перекидаються до кордону з Україною, що нівроку турбує західних союзників Києва.

Москва пояснює цю передислокацію проведенням навчань, проте Крамп-Карренбауер не вірить цьому. «Якщо це, як стверджує російська сторона, дійсно маневри, то для їхнього проведення існують міжнародні приписи, які забезпечують прозорість і довіру», – пояснила вона.

За словами міністерки, вона дуже уважно і з глибоким занепокоєнням спостерігає за ситуацією на Донбасі . «Ми робимо все, щоб уникнути ескалації», – підкреслила Крамп-Карренбауер, зазначивши, що Україна поки що поводиться досить розумно, за що вона їй вдячна.

Керівниця німецького військового відомства підкреслила, що НАТО – на боці Києва. «Ми віддані Україні, це абсолютно зрозуміло», – сказала вона, зазначивши водночас, що президент Росії Володимир Путін «тільки і чекає якогось кроку України в бік НАТО, щоб використовувати це як привід для подальших дій».