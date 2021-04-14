Міністр оборони припустив, що Росія хоче повторити з Україною сценарій Грузії 2008 року.

 

Міністр оборони України Андрій Таран поінформував посла Франції в Україні Етьєна де Понсена про значне загострення ситуації в районі Операції об’єднаних сил та істотне нарощування військової присутності РФ вздовж кордону з Україною і на території тимчасово окупованого Криму.

 

Розмова міністра з послом відбулася напередодні переговорів між президентами України та Франції, повідомила пресова служба Міноборони.

 

 

“Ми не можемо дозволити собі недооцінювати ситуацію і цілком свідомі, що Росія здатна планувати для України повторення грузинського сценарію 2008-го року. Для цього можуть бути використані провокації для звинувачення Збройних сил України у нападі на мирне населення, тим паче, що вже понад 400 тисячам осіб на окупованих територіях видано російські паспорти”, – сказав Таран.

 

З його слів, вперше з часів розпаду Радянського Союзу зафіксовано розгортання поблизу українських кордонів передових командних пунктів і розгалуженої системи управління військами Російської Федерації. Така концентрація російських військ на півночі, сході та півдні України, на думку Андрія Тарана, загрожує не лише безпеці нашої держави, а й стабільності в Європі.

 

Таран зазначив, що найпотужнішим сигналом, здатним привести до тями керівництво РФ і не допустити активізації агресії проти України, могло б стати надання найближчим часом Україні Плану дій щодо членства в НАТО, у чому Україна розраховує на позицію Франції як члена Північноатлантичного альянсу. Міністр оборони України також відзначив важливість військово-технічного українсько-французького співробітництва з метою посилення спроможностей Збройних сил України.

 

Посол Франції пообіцяв довести отриману інформацію до президента Франції Емманюеля Макрона та висловив сподівання, що переговори президентів двох країн виправдають очікування.

 

14.04.2021

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