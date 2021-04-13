У п'ятницю Зеленський вирушить до Макрона на переговори про Росію.

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 16 квітня, в Парижі відбуде зустріч із президентом Франції Емануелем Макроном.

Лідери планують обговорити ситуацію на сході України та скупчення на кордоні російських військ, повідомила прессекретар керівника Української держави Юлія Мендель у коментарі "Укрінформу".

"Справді Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Емануель Макрон зустрінуться у п’ятницю в Парижі. Президенти сфокусуються на ситуації на Донбасі та щодо скупчення російських військ на кордонах України", – зазначила речниця Президента.

Збройні сили Росії здійснюють нарощування військ поблизу державного кордону України, а також в окупованому Криму. Водночас, зросла кількість випадків порушення перемир’я на Донбасі. До того ж, Росія активізувала пропагандистську кампанію на виправдання агресії проти України.