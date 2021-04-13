СБУ виходить на масштабні антитерористичні навчання біля кордону з Росією.

 

Із 14 квітня Служба безпеки України почне антитерористичні навчання на Харківщині, особливу увагу надаватимуть прикордонним районам.

 

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

 

 

Зазначається, що в тренуваннях візьмуть участь підрозділи Служби безпеки України, Національної гвардії України, Національної поліції, Державної прикордонної служби України, Військової служби правопорядку, Харківської обласної прокуратури та інші члени Координаційної групи Антитерористичного центру.

 

“Навчання проходитимуть в умовах, максимально наближених до реальних, у тому числі з використанням бойової вогнепальної зброї, військової техніки і радіотехнічних засобів”, – йдеться в пресрелізі.

 

СБУ також просить громадян мати при собі документи, оскільки в межах навчань в області можуть перевіряти документи, здійснювати огляд автомобільного транспорту.

 

13.04.2021

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