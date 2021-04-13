Японія планує скинути в море забруднені води з АЕС «Фукусіма-1».

Місцевим рибалкам буде виплачена відповідна компенсація за втрати від скорочення доходів.

Уряд Японії у вівторок, 13 квітня, офіційно дозволив злити з аварійної АЕС «Фукусіма-1» в океан значний масив води, яка, як стверджується, в цілому очищена від радіоактивних речовин. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. За її інформацією, таке рішення було ухвалене на нараді керівників зацікавлених міністерств і відомств на чолі з прем'єр-міністром Йосіхіде Суґою.

За словами прем'єра, уряд Японії гарантує, що майбутній злив в океан очищеної від радіоактивних речовин води з аварійної АЕС «Фукусіма-1» буде проведений безпечно. «Злив води необхідний для утилізації пошкоджених реакторів. Уряд залагодить безпеку цього процесу і вживе всіх заходів, щоб уникнути шкоди від поширення хибної інформації», – запевнив він.

Процес підготовки до скидання в океан води з атомної станції займе приблизно два роки. За цей час буде підготовлено і перевірено додаткове обладнання, проведені відповідні роботи. Зараз у сталевих баках на території «Фукусіми-1» накопичилося понад 1,25 млн тонн води, очищеної, як зазначається, від більшості небезпечних радіоактивних речовин. Однак вона містить в собі ізотопи тритію, який звідти витягти технічно не вдається. В Японії стверджують, що під час скидання в океан концентрація цієї речовини буде відповідати нормі, встановленій Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Проти скидання води, згідно з опитуваннями громадської думки, виступає населення префектури Фукусіма і Всеяпонська асоціація риболовецьких кооперативів. Її керівництво раніше категорично заявило про це на зустрічі зі Сугою. Найбільша в Японії енергетична компанія Tokyo Electric Power (TEPCO), яка є оператором АЕС «Фукусіма-1», вже висловила готовність компенсувати рибалкам втрати від падіння доходів у зв'язку з можливим скороченням збуту їхньої продукції.

Своє незадоволення з приводу скидання води напередодні також висловили зовнішньополітичні відомства Китаю і Південної Кореї.

Нагадаємо, що аварія на «Фукусімі-1» сталася в березні 2011 року, коли внаслідок землетрусу й удару цунамі вийшли з ладу системи енергопостачання й охолодження станції. У результаті в трьох енергоблоках розплавилося паливо, яке пропекло захисні корпуси реакторів. Для охолодження в них безперервно запомповують воду, яка виливається через проломи в установках, заповнює підземні поверхи енергоблоків, дренажну систему, а також змішується з ґрунтовими водами і потрапляє в технічний порт АЕС.

Фахівці TEPCO постійно відкачують цю воду і поміщають в сталеві баки, встановлені на території станції. Їх накопичилося вже понад тисяча. Простір для цих баків скорочується, і межа може бути досягнута уже влітку 2022 року.