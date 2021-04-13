Японія планує скинути в море забруднені води з АЕС «Фукусіма-1».

Місцевим рибалкам буде виплачена відповідна компенсація за втрати від скорочення доходів.

 

 

Уряд Японії у вівторок, 13 квітня, офіційно дозволив злити з аварійної АЕС «Фукусіма-1» в океан значний масив води, яка, як стверджується, в цілому очищена від радіоактивних речовин. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. За її інформацією, таке рішення було ухвалене на нараді керівників зацікавлених міністерств і відомств на чолі з прем'єр-міністром Йосіхіде Суґою.

 

За словами прем'єра, уряд Японії гарантує, що майбутній злив в океан очищеної від радіоактивних речовин води з аварійної АЕС «Фукусіма-1» буде проведений безпечно. «Злив води необхідний для утилізації пошкоджених реакторів. Уряд залагодить безпеку цього процесу і вживе всіх заходів, щоб уникнути шкоди від поширення хибної інформації», – запевнив він.

 

Процес підготовки до скидання в океан води з атомної станції займе приблизно два роки. За цей час буде підготовлено і перевірено додаткове обладнання, проведені відповідні роботи. Зараз у сталевих баках на території «Фукусіми-1» накопичилося понад 1,25 млн тонн води, очищеної, як зазначається, від більшості небезпечних радіоактивних речовин. Однак вона містить в собі ізотопи тритію, який звідти витягти технічно не вдається. В Японії стверджують, що під час скидання в океан концентрація цієї речовини буде відповідати нормі, встановленій Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

 

Проти скидання води, згідно з опитуваннями громадської думки, виступає населення префектури Фукусіма і Всеяпонська асоціація риболовецьких кооперативів. Її керівництво раніше категорично заявило про це на зустрічі зі Сугою. Найбільша в Японії енергетична компанія Tokyo Electric Power (TEPCO), яка є оператором АЕС «Фукусіма-1», вже висловила готовність компенсувати рибалкам втрати від падіння доходів у зв'язку з можливим скороченням збуту їхньої продукції.

 

Своє незадоволення з приводу скидання води напередодні також висловили зовнішньополітичні відомства Китаю і Південної Кореї.

 

Нагадаємо, що аварія на «Фукусімі-1» сталася в березні 2011 року, коли внаслідок землетрусу й удару цунамі вийшли з ладу системи енергопостачання й охолодження станції. У результаті в трьох енергоблоках розплавилося паливо, яке пропекло захисні корпуси реакторів. Для охолодження в них безперервно запомповують воду, яка виливається через проломи в установках, заповнює підземні поверхи енергоблоків, дренажну систему, а також змішується з ґрунтовими водами і потрапляє в технічний порт АЕС.

 

Фахівці TEPCO постійно відкачують цю воду і поміщають в сталеві баки, встановлені на території станції. Їх накопичилося вже понад тисяча. Простір для цих баків скорочується, і межа може бути досягнута уже влітку 2022 року.

13.04.2021

До теми

Поширити
Збруч
Ми часто ігноруємо блискучі розв'язки
Діана Квон
Люди схильні не помічати геніально простих рішень багатьох проблем. Ось що це за розв'язки.
12.04.21 | | Наука
Детектив у шапіто
Юрко ТИМЧУК
У реаліях вітчизняного цирку навіть дипломований провидець не передбачить, якого крілика, звідки і як витягне черговий по манежу ілюзіоніст, кульбіти акробатів незбагненні, як львівська погода, а про клоунів і говорити вже якось не пасує. Огляд подій тижня в Україні.      
12.04.21 | | Україна
Скрайня втома
Марта Кузій-Андрущак
Онлайн передбачав, що буде можливість достукатись до великої аудиторії – практично цілої 38-мільйонної України. Кількість переглядів нових музичних вистав вражає: кожна має усього від 2 до 8 тисяч глядачів…
12.04.21 | | Штука
Ольстер знову у вогні
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
У Північній Ірландії ось уже другий тиждень не вщухають безлади. Знаменита Угода Страсної п'ятниці, яка примирила католиків і протестантів у Ольстері, опинилася під загрозою.
11.04.21 | | У світі
Листи Чудових Людей
Іван Банах
Перша частина – soundcheck – «Хронік Квіткової революції», п'яти років гіпповського руху (1964 — 1969)
11.04.21 | | Минуле
#БОЙКИ
Наталя Кляшторна
«На них впаде кара небесна». «Продалися полякам, а українцями вже не хочуть бути». «Дурні не знають, що риють собі могилу».  Що ви ще завтра про них напишете? Чи, може, ми чогось не знаємо? Тоді назвіть по прізвищах, а не демонізуйте усіх бойків у Польщі.
10.04.21 | | Галичина
Датчики холоду на зубах
Нові дані вселяють надію на ефективну терапію проти надчутливості зубів.
10.04.21 | | Наука
Melancholia Hungarica
Василь МАХНО
Думка Кертеса, що мова, яку ми отримали від наших попередників, уже не здатна описати цей світ, звучить категорично, але не безпідставно.
10.04.21 | | Дискурси

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.