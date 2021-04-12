У Великій Британії проводиться перевірка щодо експрем'єра Кемерона.

Йому закидають евентуальне порушення закону про лобізм.

Уряд Великої Британії розпочав перевірку щодо Девіда Кемерона, який обіймав посаду прем'єр-міністра країни з 2010 до 2016 року. Про це у понеділок, 12 квітня, повідомила телерадіокомпанія ВВС з покликом на слова офіційного речника канцелярії глави британського уряду. Перевірка проходить на тлі публікацій ЗМІ про те, що експрем’єр міг порушити закон про лобізм, схвалений свого часу його ж кабінетом.

За словами речника британського уряду, мова йде про «незалежний розгляд від імені прем'єр-міністра», розпочатого секретаріатом кабінету міністрів. Його метою буде встановити всі деталі «фінансування ланцюга поставок і поєднаної з нею діяльності уряду, а також тієї ролі, яку в цьому зіграла компанія Greensill Capital». Саме в ній із 2018 року працював Кемерон як радник.

«Під час цього незалежного розслідування також буде вивчено, яким чином розподілялися контракти і яким чином представники бізнесу взаємодіяли з урядом», – наводить слова представника Даунінґ-стріт телерадіокомпанія ВВС.

Перевірка щодо колишнього прем'єр-міністра була розпочата на тлі повідомлень про те, що він нібито використовував своїх колишніх колег в уряді з тим, щоби Greensill Capital отримала доступ до програми державного кредитування, призначеного для великих фірм в умовах пандемії коронавірусу. Ці кроки були зроблені лише за кілька місяців до банкрутства даної фірми в березні цього року. Стверджувалося, що ексглава уряду безпосередньо зв'язувався з Міністерством фінансів, надіслав, у тому числі, кілька текстових повідомлень керівникові відомства Ріші Сунакові (Rishi Sunak), а також із Даунінґ-стріт, 10 і з Bank of England.

Згідно з британським законодавством, кожен, хто просуває за винагороду інтереси третьої сторони в органах державної влади, спочатку повинен зареєструватися в офіційному урядовому реєстрі лобістів. Невиконання цієї вимоги може потягнути за собою цивільно-правове стягнення: штраф у розмірі 7,5 тисячі фунтів, а у разі поважних порушень – кримінальне переслідування.